O comando de greve dos professores estaduais considerou positivo o primeiro dia de paralisação da categoria no Rio Grande do Sul

Reunido na tarde dessa segunda-feira, primeiro dia da paralisação decidida em assembleia-geral na semana passada, o comando de greve do Cpers-Sindicato fez um balanço positivo e definiu as próximas ações do movimento, motivado pelo pacote de medidas que prevê a reestruturação das carreiras dos professores estaduais e de outras categorias do funcionalismo gaúcho.

Composto por 30 integrantes (16 dirigentes do campo político da direção central e 14 das forças de oposição), o colegiado ressaltou a adesão dos 42 núcleos da entidade em todo o Estado e o fato de que diversas escolas confirmaram que fecharão as portas nos próximos dias. “A tendência é de que esta greve se consolide como uma das maiores dos 74 anos de história do Cpers”, projeta a entidade.

Procurada pela imprensa, a Seduc (Secretaria Estadual de Educação) não comentou a situação. Mas prometeu se manifestar oficialmente nesta terça-feira, quando o movimento chega ao seu segundo dia.

Insatisfação

A greve foi deflagrada após o governador Eduardo Leite protocolar no Legislativo um pacote que prevê itens como o fim da incorporação de gratificações na aposentadoria, congelamento de salários por tempo indeterminado e taxação de aposentadorias.

“Trata-se do mais amplo e profundo ataque já realizado aos educadores e educadoras da rede pública estadual”, frisou a presidente do sindicato do magistério estadual, Helenir Schürer. “Não são apenas nossos empregos e nossas carreiras que estão em jogo, mas também a própria existência da escola pública.”

Durante a reunião também foi definido um calendário de lutas para os próximos oito dias, incluindo a realização de uma nova assembleia-geral de mobilização, com toda a categoria. A data marcada é a próxima terça-feira, 26 de novembro, às 13h30min, no mesmo local do mais recente ato público da categoria: a Praça da Matriz, junto ao Palácio Piratini e À Assembleia Legislativa do rio Grande do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Orientações

Confira, a seguir, as orientações do comando de greve para os próximos dias, publicadas no site do Cpers-Sindicato:

– A primeira semana deve ser dedicada ao diálogo com a sociedade e ampliação e fortalecimento da greve junto à categoria;

– Produção e distribuição massiva de materiais voltados à sociedade em geral, denunciando a miséria da categoria, a intenção do governo em acabar com a escola pública e pedindo apoio ao movimento grevista

– Dia 20 de novembro: formação de colunas do CPERS para participação nas atividades do Dia da Consciência Negra em todos os 42 núcleos

– Dia 22 de novembro – Marcha da Educação: caminhada até as CREs nos núcleos do CPERS para entrega de documento exigindo do governo a retirada dos projetos

– Dia 26 de novembro – Assembleia Geral de Mobilização, às 13h30, na Praça da Matriz

Situação

Conforme a cúpula do Cpers-Sindicato, muitas escolas que não fecharam as portas nesta segunda realizaram reuniões ao longo do dia e decidiram por paralisar nesta terça e quarta-feira.

“Em algumas regiões, a adesão é de 100%, como no núcleo de Soledade. Em São Luiz Gonzaga, a adesão é de 95%. Em Erechim, 41 das 81 escolas já fecharam as portas total ou parcialmente. Em Santa Cruz do Sul, apenas uma escola se manteve aberta”, contabilizava a entidade de classe no final da tarde.

“No núcleo de Montenegro, dez das 22 escolas também aderiram. Em Porto Alegre, ao menos 30 escolas pararam totalmente já nesta segunda-feira”, prossegue o balanço. “Chama atenção a paralisação de escolas que tradicionalmente não aderem a manifestações, como o colégio Tiradentes, de Passo Fundo.”

(Marcello Campos)