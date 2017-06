O fim de semana será de sol em Porto Alegre

O primeiro fim de semana do inverno deve ter tempo seco, com sol predominante e temperatura amena, com cara de outono, em Porto Alegre. Desta sexta-feira (23) até este domingo (25), o dia pode ter formação de nevoeiro ou neblina no amanhecer, com o tempo abrindo ao decorrer do período.

Os dias amanhecem com temperatura mais agradável, com mínimas entre 9ºC e 13ºC. Durante a tarde, as temperaturas aumentam e as máximas ficam por volta dos 26ºC.

Na segunda-feira (26), segue o padrão do fim de semana, com as mínimas entre 11ºC e 13ºC e máxima de 25ºC, com nuvens altas.

Inverno e chuvas

O inverno no Hemisfério Sul começou na última quarta-feira (21). A estação, que segue até 22 de setembro, é marcada por um período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e na maior parte do Norte do País. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), neste ano as chances de ocorrência do fenômeno El Niño diminuíram no último mês. Mesmo que haja confirmação do fenômeno, ele será de baixa intensidade.

Estradas e aeroportos devem sofrer impactos pela formação de nevoeiros e/ou névoa úmida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que reduzem a visibilidade no período da manhã. Com a redução das chuvas, diminui a umidade do ar, que favorece o aumento de queimadas e incêndios florestais, assim como a ocorrência de doenças respiratórias.

No Sul do País, as chuvas foram acima da média no outono. O volume máximo ocorreu no Noroeste do Rio Grande do Sul. Na segunda quinzena de abril, houve intenso resfriamento, com temperaturas abaixo de zero. Segundo o Inmet, na segunda semana de junho houve registro de neve nas serras catarinense e gaúcha, devido à forte massa de ar de origem polar.

Paraná, Santa Catarina e o Nordeste do Rio Grande do Sul devem ter chuvas acima da média. O aumento de frentes frias vai contribuir para maiores variações de temperatura ao longo dos próximos três meses.

