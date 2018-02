O futuro do varejo é tema de evento do LIDE RS com o Grupo GS& Gouvêa de Souza

O futuro para o mercado varejista foi o principal tema do debate promovido pelo LIDE RS (Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul), em parceria com o Grupo GS& Gouvêa de Souza nesta quarta-feira (21). Oito palestrantes falaram, das 14h às 18h, sobre o desenvolvimento e tendências para o varejo durante o fórum Retail Trends – O Futuro do Varejo, no Teatro Unisinos, em Porto Alegre.

Com conteúdo personalizado e foco no mercado nacional, o fórum oportunizou ao público participante a interação e a troca de ideias com profissionais que estiveram expondo suas ideias. Subiram ao palco o fundador e diretor-geral do Grupo GS&, Marcos Gouvêa de Souza; diretor de expansão regional Grupo GS&, Fernando Lucena; sócio-diretor da GS&Consult, Alexandre Van Beeck; sócio-diretor da GS&UP, Caio Camargo; CEO da Zoly, Fabio Sayeg; sócia-diretora da Vimer, Camila Salek; diretor da Portobello, Mauro do Valle; e o diretor executivo de marketing do Grupo RBS, Marcelo Leite.

Para o presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, abordar o tema varejo no Rio Grande do Sul é muito importante, pois quebra a ideia de que esse tipo de debate se limita apenas a São Paulo e ao centro do Brasil. “O empreendedor que passou por aqui pôde aprender como se posicionar com as mudanças desse mercado de forma sistêmica”, conta Fernandez, que reforça a ideia de que atualmente é essencial a existência de uma linha que liga os canais e-commerce com o físico.

Ao decorrer do evento, os palestrantes apresentaram pesquisas sobre comportamento do consumidor, assim como as diferenças do consumidor gaúcho para o nacional, bem como a aproximação do empreendedor de pequeno ou médio porte da indústria e a importância do propósito de um produto. Conceitos do mercado europeu foram utilizados como referência nas abordagens.

E para quem está interessado em abrir o próprio negócio no mercado varejista, o presidente do LIDE RS incentiva a iniciativa. “Esse mercado não vai deixar de existir pois é agrande mola propulsora do País”, afirma. O varejo representa 30% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional e, de acordo com Fernandez, o maior impulso para quem deseja empreender no setor seria a desburocratização do setor político, “que impede que as ideias se concretizem rapidamente”, acrescenta. (Marysol Cooper/ O Sul)

