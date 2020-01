Esporte O Grêmio anunciou Caio Henrique como reforço até o fim da temporada

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Lateral-esquerdo chega por empréstimo do Atlético de Madri até o final do ano. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou, na tarde desta terça-feira (21), Caio Henrique como reforço. O lateral-esquerdo de 22 anos chega ao Tricolor por empréstimo do Atlético de Madri, até o final de 2020.

Caio Henrique foi um dos destaques do Fluminense na última temporada, tendo ficado em quarto lugar na disputa do prêmio Bola de Prata em sua posição.

O lateral começou a carreira no Santos, de onde saiu para o Atlético de Madri, quando ainda atuava pelo time sub-20 da equipe paulista. Adquirido pelos espanhóis, jogou no Paraná e no Fluminense nos últimos dois anos, obtendo destaque nacional.

Neste mês, inclusive, Caio defenderá a Seleção Brasileira no Torneio Pré-Olímpico 2020 ao lado dos agora companheiros Phelipe Megiolaro, Matheus Henrique e Pepê.

A data de chegada e apresentação oficial do jogador serão comunicados pelo Clube posteriormente.

Situação de Jean Pyerre

Jean Pyerre, meia de 21 anos, foi um dos principais destaques do Grêmio em 2019. No entanto, uma lesão grave tirou o jovem de ação no mês de setembro, inclusive, das partidas decisivas na Copa Libertadores.

Quatro meses depois, o atleta segue de fora dos gramados, mas, na segunda (20), todas as partes envolvidas se manifestaram através de notas oficiais, na tentativa de dar explicações ao torcedores gremistas sobre o que está acontecendo com o meia. O Grêmio destacou que Jean Pyerre teve uma melhora no mês de outubro e recebeu alta em novembro, mas teve um regresso no retorno deste ano.

Já a nota oficial do atleta junto da assessoria particular, manifestada através das redes sociais, falou sobre o diagnóstico da lesão que, inicialmente, foi reconhecida como grau 2. Posteriormente, depois de novos exames e lesões, foi apontada uma lesão de grau 3. O texto ainda fala sobre sessões de fisioterapia realizadas em três turnos no mês de novembro.

Treino

Está tudo pronto para a estreia gremista no Campeonato Gaúcho 2020. O Grêmio fez o último treino na tarde desta terça no CT Luiz Carvalho e pode ter força máxima do confronto diante do Caxias, nesta quarta (22), na Arena. A atividade foi realizada com os portões fechados e não foi dado indicativo da equipe que inicia na titularidade.

Quando o acesso foi liberado para a imprensa, o técnico Renato Portaluppi observava o tradicional treino recreativa de dois toques, que antecipa os jogos. Em campo, a única a ausência foi do zagueiro Pedro Geromel. O mais novo reforço Orejuela fez trabalho em separado com a preparação física.

Participaram do treino também os atletas do time principal, mas que atuaram pelo Grupo de Transição no último domingo, Brenno, Rodrigues, Darlan e Patrick. Outros atletas da categoria também participaram da atividade, entre eles o meia Isaque, os volantes Lucas Araújo e Jhonata Varela, e o atacante Ferreira. Ao término da atividade, cobranças de pênaltis também foram trabalhadas.

