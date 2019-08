O Grêmio enfrenta o Athletico-PR pelo Brasileirão neste sábado

O Grêmio volta a enfrentar o Athletico-PR, desta vez pela 16ª rodada do Campeonato Brasileirão, na tarde deste sábado (24), na Arena, em Porto Alegre. O time gaúcho ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação distante quatro pontos dos paranaenses.

O Tricolor encerrou a semana de preparação para a partida deste final de semana contra o time paranaense. A manhã desta sexta-feira (23) marcou o último treinamento do time do técnico Renato Portaluppi visando o jogo.

A atividade tática da manhã foi realizada com portões fechados em sua grande parte. Ao final, o treinamento foi aberto para a imprensa, que pôde observar um treino recreativo que contou com a presença do técnico gremista. O atacante Everton realizou trabalhos em separado com o preparador físico Rogério Dias. Após o encerramento da atividade, alguns atletas ainda treinaram cobranças de penalidades.

Praticamente confirmados para a partida deste sábado, o atacante Pepê e o volante Rômulo concederam entrevista coletiva e projetaram o confronto com o Athletico-PR e a reabilitação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Romildo

Em reconhecimento à representatividade no Rio Grande do Sul, como presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, e também pelas atividades desportivas e de cunho social promovidas junto à sociedade, o mandatário Romildo Bolzan Jr foi condecorado com a Medalha Exército Brasileiro, na manhã desta sexta. A solenidade ocorreu no 3º Regimento de Cavalaria da Guarda, durante cerimônia do Dia do Soldado, celebrado no dia 25 de agosto.

A comenda foi concedida pelo Comandante do Exército Brasileiro, Edson Leal Pujol e entregue pelo Comandante Militar do Sul, General de Exército Geraldo Antonio Miotto.

Deixe seu comentário: