Esporte O Grêmio goleou o São Paulo por 3 a 0 e confirmou a vaga na fase de grupos Libertadores

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Somando 62 pontos, Tricolor fica na quarta colocação da tabela. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio enfrentou o São Paulo em uma disputa direta pela quarta vaga no Brasileiro, para encaminhar passaporte para mais uma disputa de Libertadores. Na noite deste domingo (1º), o Tricolor venceu o time paulistano por 3 a 0, diante de cerca de 24 mil torcedores que estiveram presentes na Arena.

A primeira finalização do Grêmio saiu somente aos 22’, com um desarme de Alisson pelo meio, na intermediária. A bola sobra para Everton na entrada da área, mas Everton acaba mandando para fora.

Outro lance importante do primeiro tempo veio aos 31´, quando Léo Moura recebe de Alisson pela direita e cruza, mas a zaga do São Paulo afasta. A bola sobra para Maicon na entrada da área rolando a bola para Everton que chuta e acaba explodindo na marcação.

Aos 38’, Alisson encontra Maicon bem posicionado dentro da área. O camisa 8 aciona Pepê de primeira que parte em velocidade e com o pé direito acaba mandando para fora.

Jogo segue empatado até os 45’, mesmo mostrando volume e intensidade, sem que o Tricolor consiga converter chances em gol.

Na etapa complementar, o Tricolor chegou logo aos 2’, com uma jogada de Everton que ganhou na dividida de Juanfran no meio-campo e disparou em contra-ataque. O atacante conduziu até a entrada da área e tenta o passe para deixar Pepê livre na cara de Volpi, mas a bola acabou correndo demais.

Aos 9’, o Grêmio mais uma vez atacando em velocidade com Alisson acionando Luciano, que passa para Everton na entrada da área. Everton espera a passagem de Alisson, que invade a área e é derrubado por Antony ainda sem a bola, marcando pênalti para o Grêmio.

Aos 10’, Luciano com maestria bate no canto esquerdo e desloca Volpi para o lado oposto, abrindo o placar para os donos da casa.

Aos 12’, Everton domina pela esquerda contra dois marcadores, tenta passar e é tocado por Antony. O árbitro marca falta. Alisson cobra falta no primeiro poste. Vitor Bueno desvia levemente de cabeça e marca gol contra.

Com organização e decidido a marcar mais, Alisson avança pela direita e toca para Pepê, que já aciona Maicon que pifa Luciano já dentro da área. O atacante sai na frente do goleiro e chuta sem chances com bola passando no meio das pernas do goleiro e fechando o placar da noite.

Com a vitória, o Tricolor chega aos 62 pontos na tabela, confirmando a quarta colocação e garantia na fase de grupos da Libertadores de 2020.

Ficha técnica

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura (Ferreira), Kannemann, Geromel e Cortez; Maicon (Darlan), Michel, Alisson, Everton e Pepê; Luciano (Felipe Vizeu). Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran (Gabriel Sara), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes, Antony e Victor Bueno (Helinho); Pablo (Raniel). Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ).

VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário