O Grêmio inaugurou a estátua de Renato Portaluppi

No final da tarde desta segunda-feira (25), foi inaugurada a estátua do técnico Renato Portaluppi, o maior ídolo da história do Grêmio, com a presença de mais 8,5 mil torcedores que estiveram presentes na solenidade. O ex-camisa 7 se emocionou no evento e depois foi para os braços da torcida.

Renato não conteve as lágrimas na cerimônia no momento que foi chamado para se manifestar. Ele ficou com a voz embargada ao proferir as primeiras palavras.

“É difícil falar. Perguntei para muita gente o que eu poderia falar numa hora dessas. Me disseram para falar com o coração. É difícil. É um momento histórico, difícil achar palavras. Queria muito, muito, muito, que meus pais estivessem aqui hoje. Para eles sentirem orgulho do filho que eles colocaram no mundo. É um dia especial para todos nós. Faz algumas semanas que não durmo por causa dessa homenagem”, lembrou.

A ideia da estátua surgiu após a conquista da Copa do Brasil de 2016 que fez o Grêmio quebrar um jejum de 15 anos sem títulos nacionais. Já no ano seguinte, o projeto finalmente saiu do papel e começou a ser desenvolvido.

Houve manifestação do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, que reforçou o bom momento que o clube vive dentro e fora de campo. O monumento tinha a palavra imortal estilizada, que rendeu muitos elogios por parte do mandatário gremista a Renato Portaluppi.

“Quando se eterniza um símbolo, uma estátua, nós podemos reconhecer nesses símbolos muitos valores esportivos. Um craque de bola, jogador decisivo. Um jogador que tem identidade com o clube. Um obstinado. Um atleta. Podemos reconhecer diversos valores que dizem respeito ao campo, mas quando se faz uma homenagem dessa natureza se reconhece o homem Renato também”, comentou.

Renato Portaluppi acompanhou de perto todos os detalhes da confecção da peça. A estátua foi colocada na esplanada da Arena do Grêmio. O evento contou também com as presenças do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, do presidente da FGF, Francisco Noveletto e conselheiros do clube.

