O Grêmio já abriu a venda de ingressos para o Grenal do próximo domingo, na Arena, pelo Gauchão

Nessa terça-feira, o Grêmio inciou a venda os ingressos para o Grenal nº 414, o primeiro das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho e que será disputado na tarde do próximo domingo, na Arena (o jogo de volta será disputado no estádio Beira-Rio, na quarta-feira seguinte,definindo quem fica e quem deixa o regional).

Os sócios tricolores têm preferência, por meio do site www.arenapoa.com.br. Já para o público em geral, as vendas serão liberadas nesta quinta-feira, às 11h. Nas bilheterias, a aquisição poderá ser feita a partir de sexta-feira, conforme horários disponíveis em www.gremio.net. Os camarotes compartilhados têm valores promocionais a partir de R$ 220 por pessoa.

Torcida Mista

Gremistas e colorados terão novamente a oportunidade de assistir à partida lado a lado, na torcida mista localizada no setor Gold Sul (quantidade limitada a um par de ingressos no valor único de R$ 140) e nos camarotes. Nessa segunda opção, a venda será feita pelo telefone (51) 3092-9657, até sábado, véspera do jogo – no domingo, a modalidade não será oferecida.

Na torcida mista, a capacidade será para 2,7 mil pessoas, igualmente distribuídas para o Mosqueteiro e o Saci. O acesso a essa área do estádio será restrito a duplas devidamente identificadas (um dono-da-casa e um visitante).

Colorados

A Arena terá 2 mil assentos destinados à torcida do Inter na arquibancada superior, além de 300 lugares nos camarotes. Somando-se aos convidados na torcida mista, serão exatamente 3.650 ingressos destinados aos colorados, que contarão com um ponto de venda no Beira-Rio.

Na sexta e no sábado, o guichê fucionará das 10h às 18h na CAS (Central de Atendimento ao Sócio) do Alvi-rubro. Vale lembrar que o cadastro biométrico já é exigido de todos os torcedores – incluindo sócios – para o acesso à arquibancada Norte. Mais informações em arenapoa.com.br/biometria.

