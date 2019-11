O Grêmio prepara força máxima para o Grenal de domingo

Dando sequência a preparação para o Grenal 422, válido pelo Brasileirão, a boa notícia no Grêmio ficou novamente por conta das presenças e a volta de cinco titulares que ficaram de fora da última rodada. O clássico ocorre neste domingo (3), às 18h (de Brasília), na Arena.

Kannemann, Geromel, Matheus Henrique, Maicon e Alisson participaram normalmente do treino desta sexta-feira (1º), antevéspera do duelo, e praticamente se confirmam como titulares para esta rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, a equipe comandada por Renato Portaluppi vai se confirmando para o clássico 422, com: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Tardelli, Everton e Luciano. Vale lembrar que, Luan e Jean Pyerre estão no Departamento Médico.

Depois da primeira parte fechada aos jornalistas, o trabalho realizado em campo reduzido nesta tarde, contou com a presença Felipe Vizeu no coletivo, quando os portões foram abertos. O atacante, que sofreu um problema grave no joelho, está em fase final de recuperação física, e ao que tudo indica, pode voltar aos gramados no restante do Brasileiro.

Depois de 45 minutos, o acesso da imprensa foi liberado. No momento, os jogadores faziam uma atividade técnica em meio-campo, divididos em três equipes. Enquanto duas se enfrentavam para efetuar a evolução ofensiva e finalizar para o gol, com cada atleta podendo dar no máximo dois toques na bola, o terceiro time aguardava sendo distribuído nas laterais e linhas de fundo para manter a bola ao máximo dentro de campo e acelerar a atividade.

Por fim, alguns jogadores efetuaram cobranças de falta e pênaltis, como complemento.

Neste sábado (2) pela manhã, o técnico Renato Portaluppi efetua a última sessão de treino antes do clássico. A primeira parte será fechada.