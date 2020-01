Esporte O Grêmio realizou treino para o desafio do fim de semana no Gauchão

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

O próximo jogo do Tricolor no Gauchão será contra o Brasil de Pelotas, no domingo (26). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O ano começou e o tempo já é curto para o grupo de jogadores do Grêmio. Poucas horas depois de estrear no Campeonato Gaúcho 2020, os atletas voltaram a trabalhar, na tarde desta quinta-feira (23), no CT Luiz Carvalho. Com dois compromissos no final de semana, um oficial e um jogo-treino, o técnico Renato Portaluppi começa a definir quem vai a Pelotas e quem fica em Porto Alegre.

Seguindo o protocolo de recuperação pós-jogo, os atletas que atuaram na derrota para o Caxias trabalharam esta tarde no vestiário do Centro de Treinamentos, fazendo trabalhos de fisioterapia e academia. Em campo, Renato e o auxiliar Alexandre Mendes coordenaram e observaram uma atividade técnica, em campo reduzido, com aqueles jogadores que não jogaram ou entraram na partida da última noite.

Um treino sem indicação de time, mas com muita exigência física e técnica. Nesta sexta-feira (24), o técnico começa a esboçar a escalação para o confronto de domingo (26), contra o Brasil de Pelotas, no Sul do Estado.

Conforme disse na coletiva que concedeu após o jogo, Renato pode mandar os titulares a campo no Gauchão, exceto quem apresentar maior desgaste. O jogo acontece no domingo. Antes, quem ficar em Porto Alegre participa de um jogo-treino, fechado à imprensa e torcida, contra o Athletico Paranaense. O compromisso será às onze da manhã do sábado (25), na Arena.

Reforço feminino

A zagueira Andressa Pereira é mais um reforço das Gurias Gremistas para a temporada. Com passagens pelo Flamengo e Vitória de Santo Antão, a atleta de 20 anos já soma passagens por Seleção Brasileira de base, títulos estaduais e experiência em campeonatos nacionais e internacionais.

Natural do Rio de Janeiro, tem como principais características o bom aproveitamento na bola aérea, tanto defensiva como ofensiva. Dessinha, como ficou conhecida no clube carioca, conquistou o título estadual duas vezes, em 2018 e 2019, além dos Jogos Militares. A atleta ainda soma experiências no Campeonato Brasileiro, chegando ao terceiro lugar na temporada passada e nas Olimpíadas Militares.

Na Seleção Brasileira, Andressa acumula passagens pela sub-17 e sub-20. Em seu currículo, ainda tem o título do Campeonato Sul-Americano, conquistado em 2018, no Equador.

“Estou muito feliz por poder jogar com a camisa do Grêmio. É um grande clube e está crescendo muito no futebol feminino. Tenho certeza que dando o nosso melhor nos treinos e nos dedicando, vamos fazer excelentes jogos e um ótimo campeonato”, projetou a atleta.

