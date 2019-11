O Inter anunciou a renovação de contrato com Bruno Fuchs até 2023

Criado nas categorias de base e integrado ao time profissional do Inter, o zagueiro Bruno Fuchs, teve o seu contrato com o Clube estendido por mais três anos. Na tarde desta quarta-feira (13), o Colorado anunciou a renovação válida até o final de dezembro de 2023.

No time gaúcho desde 2010, Bruno teve toda sua formação nas categorias de base. As boas atuações renderam convocações para seleções de base do Brasil, já tendo sido chamado para as categorias sub-17, sub-20 e sub-23. Este ano, foi campeão do Torneio de Toulon e convocado para a equipe pré-olímpica, comandada por André Jardine. Nesta temporada, soma 9 partidas usando a camisa colorada.

“Muito feliz em vestir essa camisa. Estou aqui desde os 10 anos e agora estendo o meu contrato até 2023. Quero dar muitas alegrias para a torcida colorada nesse tempo, dando o meu melhor nesses quatro anos”, afirmou o zagueiro sobre a renovação.

Treino

O segundo dia de trabalho da semana foi realizado na manhã desta quarta, dando sequência aos treinamentos para o duelo do próximo fim de semana. O técnico Zé Ricardo tem dias livres para ajustar a equipe e testar algumas alternativas para a partida contra o Corinthians, marcada para o domingo (17), às 18h, na Arena do time paulista, pela 33ª rodada do Brasileirão.

As atividades desta quarta começaram com exercícios físicos, tanto na academia, quanto no gramado do CT. Depois, o treinador Zé Ricardo comandou um treino intenso de ataque contra defesa, exigindo a construção ofensiva de quem estava com bola. Por último, um trabalho de cruzamentos e finalizações para fechar o dia.

Serão mais três dias de treinos pela frente até a viagem para São Paulo. Na tabela de classificação, os dois times tem a mesma pontuação, 49 pontos, mas o Inter fica na frente pelo números de vitórias, ocupando a sétima posição.