O Inter anunciou o lateral-esquerdo Natanael como seu novo reforço

O Internacional anunciou nesta terça-feira (2) o seu mais novo reforço para lateral-esquerda. Trata-se de Natanael, que estava no Ludogorets, da Bulgária, e firmou um contrato de três anos com o time gaúcho.

Na Bulgária, Natanael sagrou-se tetracampeão nacional e disputou três edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Formado no futebol Matogrossense, Natanael disputou as temporadas de 2014 e 2015 pelo Athlético-PR antes de ser negociado com o futebol do exterior. Fez 79 jogos, incluindo a participação na Libertadores 2014, marcou um gol e terminou o Campeonato Brasileiro do mesmo ano como líder em assistências pelo clube: nove.

Ainda sem data de apresentação, o jogador chega para substituir o negociado Iago. Lembrando que Erik, lateral-esquerdo da base, foi aproveitado no período de treinamentos em Atibaia (SP).

Treino

Na manhã desta terça o técnico Odair Hellmann comandou um treino tático no gramado. Antes, o treinador realizou uma atividade de posse de bola e troca de passes rápidos. Após esse exercício, o comandante separou o grupo em três equipes e ajustou detalhes para a volta das competições. Odair testou o time titular com Marcelo Lomba; Zeca, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Nonato, Edenilson, Patrick e Nico López; Rafael Sobis. Lembrando que o atacante Paolo Guerrero está disputando a Copa América e decide a semifinal contra o Chile em Porto Alegre.

Após o treinamento, o meio-campista Nonato concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT, falou sobre o período de treinos em Atibaia e Porto Alegre, além de projetar os próximos jogos. “Foi importante a parada para ajustar pequenas coisas, num contexto geral estávamos bem, mas sempre importante arrumar os pequenos detalhes. Sabemos que o segundo semestre vem pesado e estamos bem confiantes depois desses treinamentos”, afirmou.

