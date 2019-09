O Inter enfrenta o Atlético-MG neste domingo pelo Brasileirão

O Inter entra em campo neste domingo (15), às 11h, na Arena Independência, para enfrentar o Atlético-MG. O duelo encerra o primeiro turno do Brasileirão e pode deixar o time gaúcho entre os primeiros colocados da tabela de classificação.

Foram poucos dias de preparação para o confronto em Belo Horizonte (MG). A equipe realizou apenas um treinamento em Porto Alegre antes de viajar à capital mineira. A delegação colorada chegou na noite de sexta (13) em Minas Gerais e realizou o último treino antes do jogo na Toca da Raposa, casa do Cruzeiro, na manhã deste sábado (14). O auxiliar técnico Mauricio Dulac comandou a atividade, já que o técnico Odair Hellmann realizou no CT Parque Gigante um trabalho com os atletas que não viajaram.

Após o treino recreativo que encerrou os exercícios da equipe, o lateral-direito Heitor, provável titular contra o Galo, concedeu entrevista coletiva no gramado e falou sobre mais uma oportunidade que terá no time profissional. “Nosso grupo é muito forte, temos tudo para fazermos um bom jogo, o Atlético em casa é forte, mas estamos preparados”, afirmou o defensor.

O Inter vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, diante de Botafogo e São Paulo. Agora, o Colorado vai atrás de mais três pontos, que podem colocar a equipe no G4 neste encerramento do primeiro turno. No momento, o Inter tem 30 pontos conquistados e ocupa a sexta posição na tabela.

Inter B

Pela 6ª rodada da Copa Seu Verardi, o Inter B venceu o Novo Horizonte por 2 a 0 na manhã deste sábado (14), em jogo disputado no CT de Alvorada. Victor Leandro e Keslley marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o Colorado foi a 10 pontos e se manteve na vice-liderança do Grupo B. No próximo domingo (22), às 15h, o Celeiro de Ases volta a campo para enfrentar o Aimoré no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, pela 7ª rodada.

