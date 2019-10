O Inter enfrenta o Avaí buscando a reabilitação no Brasileirão

Nesta quinta-feira (17), o Inter vai atrás da reabilitação no Brasileirão para, novamente, integrar o grupo dos seis primeiros colocados. O desafio é contra o Avaí, às 19h15min, na Ressacada em Florianópolis (SC), pela 26ª rodada.

Depois de comandar o time contra o Santos no Beira-Rio, o técnico Ricardo Colbachini seguiu no comando do grupo colorado e realizou a preparação da semana para o duelo em Santa Catarina. O último treinamento foi feito na manhã desta quarta-feira (16), em uma atividade com portões fechados para a imprensa no Gigante.

Para o jogo diante do Avaí, o treinador não poderá contar com o zagueiro Víctor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Rodrigo Moledo, Emerson Santos e Rodrigo Dourado, lesionados. Já Rodrigo Lindoso e Nonato serão reavaliados diariamente.

Em compensação, o zagueiro Bruno Fuchs, que estava servindo a Seleção Olímpica, retornou a Porto Alegre e treinou nesta quarta, ficando à disposição da comissão técnica. O atacante Paolo Guerrero disputou dois amistosos pelo Peru, o último na terça-feira (15) e se juntará à delegação em Floripa.

Após os trabalhos no Estádio, o zagueiro Bruno Fuchs concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O jogador destacou a importância da partida desta quinta e enfatizou a busca pela vitória. “Pretendemos fazer um grande jogo. A gente está preparado para buscar a vitória na Ressacada”, afirmou o defensor.

A delegação colorada viajou no início da tarde desta quarta-feira para Florianópolis. No momento, o Colorado ocupa a sétima posição na tabela, com 39 pontos somados. Já o adversário dessa rodada tem 17 e está na penúltima posição na classificação.

Wellington Silva

O atacante Wellington Silva virou desfalque para o Inter, nesta rodada, contra o Avaí. O jogador foi novamente intimidado pela Justiça da Espanha referente a questões judiciais relacionadas à edição do Campeonato Espanhol de 2010/2011, ocasião em que o jogador atuava pela equipe do Levante. A investigação analisa acordos para forjar resultados.

No início de setembro, o atleta já havia sido intimado a depor na cidade de Valência. O mesmo também ocorre com outros jogadores que estavam na equipe à época.

A partida entre Levante e Zaragoza, em 2011, é um dos alvos da investigação da La Liga, por suposto favorecimento ao Zaragoza, que se livrou do rebaixamento naquela temporada justamente neste jogo, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Além deste jogo de quinta, em Florianópolis, Wellington Silva também pode ficar de fora da partida do final de semana, contra o Vasco, no domingo (20), no estádio Beira-Rio.

