O Inter entrou na reta final de preparação para o Campeonato Gaúcho

A pré-temporada do Inter vai chegando ao fim. Faltando três dias para a estreia do clube no Campeonato Gaúcho de 2019, o técnico Odair Hellmann e seus auxiliares comandaram nessa quinta-feira mais uma sessão de trabalho intenso, com as atenções voltadas para o jogo deste domingo (19h) contra o São Luiz em Ijuí.

Mais uma vez, a atividade foi dividida em duas partes no centro de treinamentos do Parque Gigante. No primeiro semento, os atletas foram separados em trios no gramado para a disputa de partidas de futevôlei. Na sequência, o grupo deu origem a seis equipes, que se enfrentaram em um torneio de “minijogos”.

Após a atividade, o zagueiro Emerson Santos concedeu entrevista coletiva e falou sobre os desafios para este ano. “A gente vem trabalhando forte”, ressaltou o defensor, que deve constar na escalação alternativa que entrará em campo. “Odair tem nos passado bons trabalhos. Estamos querendo grandes coisas esse ano e iremos buscar da melhor maneira”, afirmou o jogador.

Reencontro

Após a primeira rodada do regional, neste domingo, o Inter se reencontrará com a sua torcida no estádio Beira-Rio na próxima quinta-feira. A partida está marcada para as 21h15min, tendo como visitante o Pelotas. Em 2019, o Saci ainda tem pela frente a Taça Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

