O Inter inicia nesta quinta a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil com o Paysandu

O Inter inicia nesta quinta-feira (23) a disputa da Copa do Brasil. Com um título no torneio, o Colorado enfrenta o Paysandu, às 20h, no estádio Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final. Será a estreia da equipe, já que os clubes que estavam na Libertadores entram direto nesta fase.

A preparação para o confronto chegou ao fim na tarde desta quarta (22), com um treinamento no CT Parque Gigante. Sob a chuva que caiu em Porto Alegre, o elenco colorado treinou forte na última atividade antes de entrar em campo. Em um primeiro momento, o treinador Odair Hellmann comandou um trabalho tático com o provável time que deve entrar em campo nesta quinta: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Iago; Lindoso, Edenilson, Nonato, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero. Lembrando que o comandante não poderá contar com Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado e Patrick.

Antes do treino, o argentino D’Alessandro concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante e falou sobre a expectativa para a estreia na Copa do Brasil. “Será um mata-mata difícil. É importante a gente conquistar a vitória, nosso primeiro objetivo é ganhar e, depois, se tiver condições, fazer um placar maior. Mas temos que ir para o segundo jogo com uma vantagem”, afirmou o camisa 10.

Recomeço

Esta quinta-feira poderia ser só mais um dia de treino, preparação, véspera de jogo, mas não para Danilo Fernandes. Neste 22 de maio, o goleiro completou três anos desde a primeira partida com a camisa 1 do Inter. Foi nesta data em 2016, que ele começava a conquistar a confiança do torcedor e seu espaço no time. Passado o período, o presente, por ironia do destino, se contrasta com o passado.

Com a responsabilidade de substituir o ídolo Alisson, Danilo jogou no estádio do Morumbi e foi um dos personagens da vitória colorada sobre o São Paulo pelo placar de 2 a 1. Com segurança e belas defesas, o goleiro conquistou seu espaço. Naquele ano, mesmo com a queda do time para a segunda divisão, foi o herói da equipe e um dos únicos atletas aplaudidos pela torcida nos momentos difíceis.

“Foi uma estreia como muitos sonham. Vitória fora de casa e contra uma equipe grande de nosso país. Fico feliz em ter ajudado o time naquela oportunidade. Entrei com tranquilidade, com o apoio dos companheiros e da torcida. Agradeço muito, pois sempre recebi a confiança e o carinho de todos. Isso foi importante para substituir o melhor goleiro do Brasil e titular da Seleção Brasileira. Estrear pelo Inter foi marcante e jamais vou esquecer disso”, destaca Danilo.

Três anos após a estreia, o goleiro mantém tabus e marcas pela equipe gaúcha. Dois fatos que o colocam com status de ídolo é sua invencibilidade em clássicos Grenal e seu esforço para defender o Inter na final do Gauchão 2017. Naquela oportunidade, com uma lesão no metatarso, jogou os 90 minutos e participou da decisão de pênaltis contra o Novo Hamburgo.

As bons desempenhos chamaram a atenção do técnico Tite e em 2017 foi convocado para a Seleção Brasileira, para o amistoso contra a Colômbia.

O ano de 2018, no entanto, não trazem tantas lembranças boas para o jogador. Depois de atuar em 20 jogos, Danilo sofreu uma lesão no ombro, que o tirou do time no restante da temporada. O goleiro sofreu uma ruptura no tendão do ombro e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o tempo de recuperação foi estimado em quatro meses. Coube ao companheiro Marcelo Lomba ocupar a meta.

Hoje, já recuperado, o arqueiro já participa normalmente das atividades. Recentemente passou a ser relacionado para os jogos. Assim, como lá no início, Danilo trabalha em busca de reconquistar seu espaço no time titular de Odair Hellmann.

Deixe seu comentário: