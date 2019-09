O Inter iniciou a preparação para a final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR

O Inter se reapresentou na tarde desta segunda-feira (8), no Beira-Rio, para iniciar os trabalhos com vistas à primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O confronto, contra o Athletico-PR, acontece na próxima quarta-feira (11), às 21h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba.

As atividades de hoje foram as únicas, dentre as que antecedem o duelo de ida, realizadas em Porto Alegre. O elenco colorado embarcou para a capital curitibana já no início da noite desta segunda (9). Assim, realizará, no sintético gramado da Arena da Baixada, casa do Athletico, o treino de véspera da partida.

Antes dos trabalhos, o meio-campista Edenilson concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O atleta, que marcou gols nas duas partidas das semifinais, definiu a mentalidade diante de mais uma semana decisiva para o Internacional. “O que queremos para o segundo jogo vai passar muito pela primeira partida”.

O Inter chegou à final da Copa do Brasil depois de eliminar Paysandu, vencedor da Copa Verde, Palmeiras, atual campeão brasileiro, e Cruzeiro, bicampeão da Copa, nas respectivas fases de oitavas, quartas e semifinal.

Estando 100% em casa na competição, com vitórias nas três partidas que disputou no Beira-Rio, o Colorado alcançou, ainda, outros dois triunfos – e somente um revés – nos duelos jogados fora de seus domínios.

Os ingressos disponibilizados à torcida colorada para o confronto desta quarta já estão esgotados, enquanto o serviço de jogo para o embate da próxima semana, marcado para o dia 18.

Sócios

Ao chegar à marca de 126 mil sócios, o Internacional alcançou mais um feito inédito em sua história. Recentemente, o Inter lançou uma nova fase de relacionamento com os sócios, tendo como mote “Ser sócio é mais do que paixão: é amor”.

