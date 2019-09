O Inter iniciou a preparação para jogo contra a Chapecoense no Brasileirão

Após perder o título da Copa do Brasil para o Athletico-PR, na última quarta-feira (18), o Inter foca suas atenções no Campeonato Brasileiro e no confronto contra a Chapecoense. O duelo está marcado para este domingo (22), às 11h, no Beira-Rio e é válido pela primeira rodada do returno.

O Colorado terminou a primeira parte da competição no G4 e agora segue na briga pelo topo da tabela. Invicto dentro de casa na competição, o Inter conta com a força da torcida no estádio para conquistar mais uma vitória no Brasileirão.

A preparação para o confronto foi iniciada na manhã desta sexta-feira (20), com um trabalho no CT Parque Gigante. Os atletas que iniciaram a disputa da final da Copa do Brasil ficaram na academia realizando atividades físicas. Enquanto o restante do grupo foi ao campo e treinou sob o comandando do técnico Odair Hellmann. O treinador orientou um treinamento de transição, seguido de um exercício técnico, sem indícios do time que entrará em campo no fim de semana.

Após os trabalhos, o zagueiro Victor Cuesta concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT e falou sobre a partida diante da equipe catarinense no Beira-Rio.

“Temos o Campeonato Brasileiro pela frente, temos que pensar nesse jogo. É a nossa primeira final do returno. Estamos bem posicionados na tabela e temos que buscar a vitória já nesse jogo”, afirmou o argentino. O grupo colorado volta a treinar na manhã deste sábado (21), encerrando a preparação para a rodada.

Sub-17

Mesmo podendo perder por um gol de diferença, o Inter goleou o Lajeadense por 5 a 0 na manhã desta sexta, em jogo disputado no CT de Alvorada, e garantiu uma vaga nas quartas de final do Campeonato Gaúcho Sub-17. Alisson (2x), Bruno, Cleberson e Vinicius Mello marcaram os gols da vitória.

Na próxima fase, o Celeiro de Ases encara o São José, que eliminou o Guarani-VA. As datas dos jogos das quartas de final ainda não foram divulgadas pela Federação Gaúcha de Futebol.

