O Inter fez um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio

A intertemporada está chegando ao seu final e o Inter realiza os últimos ajustes antes de retornar oficialmente aos campos após o término da Copa América. Na manhã deste sábado (6), o Inter fez um jogo-treino com o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, com portões fechados para a imprensa. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para comandar a atividade especial, utilizando boa parte do grupo e dando ritmo para o elenco.

O treinador iniciou o treinamento com jogadores que não atuaram no dia anterior, no jogo-treino contra o time sub-20, realizado no CT Parque Gigante. O placar ficou 0 a 0 até o intervalo. Depois a comissão técnica trocou a equipe, realizando várias alterações no time, assim como o Brasil de Pelotas. O time visitante marcou um gol nos minutos finais, terminando 1 a 0 a atividade.

Após o treino, o zagueiro Rodrigo Moledo, recuperado de lesão após a parada para a Copa América, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT e falou sobre a sequência de partidas que o Clube terá pela frente. “Nos preparamos muito bem. A equipe está numa condição de jogar. A gente vem trabalhando, vamos precisar de todos e quem jogar dará conta do recado e nos ajudará”, afirmou o defensor.

O Inter volta a treinar na segunda-feira (8) dando sequência à intertemporada. O primeiro duelo oficial é contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (10), às 21h30min, contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Campanha

O Grenal 421 ainda pode estar distante no calendário, mas na casa do clássico o jogo já começou. A Rádio Grenal em parceria com a 104 FM, com o apoio da prefeitura de Porto Alegre, do Sport Club Internacional e do Grêmio, realizará uma campanha solidária especial neste inverno. Gremistas e colorados serão convidados à doarem agasalhos para a campanha “Driblando o Frio no Grenal” nos pontos de coleta e assim disputar o título de torcida mais solidária do #Grenal421. Participar é bem fácil”

A equipe da Rádio Grenal estará nos dias 10 e 18 na Arena para recolher as doações tricolores e nos dias 17 e 19 no Estádio Beira-Rio para receber as peças dos colorados. Na quarta-feira (10), dia do jogo entre Grêmio e Bahia, pela Copa do Brasil, na Arena, você poderá doar as peças de roupa das 17h até às 19h15min na Esplanada. Já no dia 17 de julho, data do enfrentamento entre Sport Club Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, o torcedor colorado poderá doar os agasalhos no portão da imprensa do estádio.

As ações também ocorrerão nos dias 18, na Esplanada da Arena, das 12h às 14h; no dia 19, no Museu do Internacional, das 12h às 14h e no Grenal do dia 20 de julho, no Beira-Rio, das 17h às 18h30min.

Deixe seu comentário: