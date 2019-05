O meia Camilo foi liberado pelo Inter para reforçar a Chapecoense

O meia Camilo está deixando o Inter para reforçar a Chapecoense. O jogador, que tinha contrato com o Colorado até a metade desta temporada, teve sua situação acertada com destino a Santa Catarina. O acerto para a saída do jogador foi confirmado pela direção colorada à reportagem da Rádio Grenal.

Em entrevista ao programa Futebol Alegria do Povo, da Rádio Grenal, nesta segunda-feira (27), o presidente da Chapecoense, Plínio David De Nes Filho, confirmou que as duas direções e o empresário do atleta estavam em negociações avançadas.

Conforme o mandatário, o empresário do atleta terá uma reunião ainda hoje com o Gerente de Mercado do colorado, Deive Bandeira. Plínio ainda destacou a boa relação que Camilo tem com o clube e satisfação em ter o jogador novamente. “Nós estamos conversando desde a semana passada. Nosso diretor de futebol está mantendo contato com o procurador do Camilo e com a direção do Inter procurando definir o interesse que a Chape tem pelo atleta.

No domingo (26), o empresário do Camilo se dirigiu a Porto Alegre para a concretização da negociação que envolve a Chape, o Camilo e o Inter. Se isso ocorrer ficaremos muito felizes, satisfeitos. O Camilo é muito querido por todos. A Chape só pode crescer com o nome do Camilo. Ele tem todo interesse”.

Camilo chegou ao Inter em meados de 2017. Contudo, não conseguiu se firmar no time de Odair Hellmann. Aos 33 anos, o atleta deixa o clube gaúcho com 51 jogos e apenas dois gols marcados.

