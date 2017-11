“O melhor shopping do País”, diz o presidente da Multiplan sobre o ParkShoppingCanoas

A partir desta sexta-feira (24) o público já poderá conhecer o mais novo empreendimento da Multiplan, o ParkShoppingCanoas, que abrirá suas portas a partir das 10h. Considerado o melhor shopping do Brasil pelo presidente do grupo, José Isaac Peres, o grande centro de compras contará com três tripés: natureza, entretenimento e compras. O consumidor poderá desfrutar de 264 lojas, sete salas de cinema, centro de eventos para 1.200 pessoas e da maior arena de patinação no gelo do País. Toda essa infraestrutura contou com um investimento de 750 milhões de reais somado ao valor investido pelos lojistas.

Situado a pouco mais de 10 quilômetros do Aeroporto Salgado Filho, o shopping deverá receber público de toda a Região Metropolitana, pois está localizado às margens da BR-116, o principal eixo rodoviário do País. Para facilitar o acesso ao ParkShoppingCanoas ainda foram investidos 35 milhões de reais em construções de vias, sinalizações, calçadas, subestações de energia e linha de transmissão.

Enaltecendo o conceito de sustentabilidade, a Multiplan implementou ainda uma série de características que fazem do ParkShoppingCanoas ter integração total com a natureza. Ao seu redor está localizado o Parque Municipal Getúlio Vargas, que foi expandido no ano passado para se tornar uma área de preservação interativa com o shopping. Além disso, terá uma rampa de acesso para os visitantes. “Ao longo do tempo, percebemos que o consumidor queria mais espaços abertos, ao ar livre, por isso permitimos a ele uma experiência completa”, destaca Peres.

Geração de empregos

Desde que iniciou a construção do shopping em 2015, a Região do Vale do Sinos já se encontrava totalmente integrada ao empreendimento, pois foram ofertadas milhares de vagas de emprego. Hoje mais de três mil pessoas fazem parte do quadro operacional, tornando-se a maior oportunizador de trabalho da região no último ano. “A Multiplan é uma das maiores geradoras de emprego do País”, afirma Peres, que soma mais de 80 mil trabalhadores nos shoppings da Multiplan.

Na coletiva de inauguração do ParkShoppingCanoas na tarde desta quinta-feira (23), Peres, quando questionado porquê Canoas ser sede do maior shopping do País como ele havia declarado, concluiu: “As oportunidades não devem ser dispensadas. Vimos que o espaço era grande e estava disponível”. Além disso, o presidente da Multiplan contou que o processo burocrático de uma cidade da Região Metropolitana se torna mais fácil do que em uma capital.

No primeiro dia de funcionamento do shopping os consumidores já poderão aproveitar as primeiras promoções ofertadas nas novas lojas devido a Black Friday. O horário de funcionamento do estabelecimento é até às 22h. (Marysol Cooper/ o Sul)

