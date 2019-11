“O nosso amor venceu”, comemora a namorada de lula

A namorada de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, comemorou no Twitter a soltura do ex-presidente. “O Nosso Amor Venceu!!! Coração transborda de felicidade!!! SEXTOUUUUUUUUUUUUU”, postou Janja, após deixar a carceragem da Polícia Federal com Lula. Ela também publicou um vídeo do momento em que Lula a beija. As informações são do blog de Guilherme Amado, da revista Época.

Ao 74 anos, Lula pretende se casar ainda neste ano com Rosângela da Silva. O casal já escolheu os padrinhos – entre eles, Chico Buarque e o advogado de lula – e quer fazer uma cerimônia pequena só para família e amigos mais íntimos. O casório deve ser em São Bernardo do Campo em dezembro.

Ataques a Bolsonaro

De acordo com informações da agência de notícias Reuters, Lula fez neste sábado um discurso muito mais duro do que na véspera e com vários ataques ao presidente Jair Bolsonaro, afirmando, entre outros pontos, que Bolsonaro precisa governar para os 210 milhões de brasileiros e não apenas para os “milicianos do Rio de Janeiro”.

Em ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, seu berço político, Lula também fez um apelo para que os militantes de esquerda compareçam às ruas para lutar contra o que chamou de destruição do país e afirmou que é preciso seguir o exemplo do que está acontecendo no Chile, onde têm ocorrido manifestações, muitas vezes violentas e também duramente reprimidas pelas forças de segurança, contra políticas do governo.

“Veja, esse cidadão foi eleito. Democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição”, disse Lula a uma plateia de apoiadores e aliados em São Bernardo do Campo. “Mas ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro”, disparou.

O petista então fez menção às investigações do assassinato da vereadora no Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e lembrou o caso em que o porteiro de um condomínio, em que Bolsonaro e um acusado de matar Marielle têm casa, disse que o outro acusado do crime entrou no local autorizado pelo “seu Jair” – Bolsonaro no dia dessa suposta autorização estava em Brasília.

Lula também afirmou em sua fala que Bolsonaro “deve” sua eleição ao ministro da Justiça, Serio Moro, que o condenou como juiz, e àqueles que também atuaram no processo do tríplex do Guarujá (SP), no qual já foi condenado em três instâncias e pelo qual ficou preso por 580 dias, até a sexta-feira, na sede da Polícia Federal em Curitiba.

“Ele (Bolsonaro) deve (a eleição) ao Moro, ele deve aos juizes que me julgaram e ele deve à campanha de fake news que fizeram contra o companheiro Haddad e contra a esquerda neste país”, disse em referência ao candidato derrotado do PT na eleição do ano passado, Fernando Haddad, que estava ao seu lado no carro de som de onde discursou.

O petista aproveitou ainda para fazer, mais uma vez, duros ataques a Moro, a quem chamou de “canalha” e “mentiroso”, e ao coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a quem acusou de ter formado uma “quadrilha” para “roubar” dinheiro da Petrobras.