O número de mortos por passagem do tufão no Japão sobe para setenta e quatro

O número de mortos por conta da passagem do tufão Hagibis, que atingiu o centro-leste do Japão no final de semana, subiu para 74. De acordo com o último boletim divulgado nesta terça-feira (15) pela emissora pública de televisão NHK, dezenas de pessoas ainda estavam desaparecidas e o balanço de mortos poderá aumentar nos próximos dias.

As operações de resgate estão sendo conduzidas por milhares de agentes das Forças de Autodefesa. Helicópteros e barcos foram disponibilizados para os socorristas chegarem em áreas inundadas.

A passagem do Hagibis deixou 376 mil casas sem eletricidade e 14 mil sem água. Segundo a NHK, mais de 13 mil residências ficaram abaixo d’água e mais de 1,1 mil foram parcialmente destruídas.

O tufão é o mais forte a atingir o Japão nos últimos 60 anos e chegou em terra firme no último sábado (12), provocando ventanias, inundações e desmoronamentos.

O governo diz que planeja designar o tufão Hagibis como um “grave desastre natural” para liberar mais subsídios para a reconstrução.

O primeiro-ministro Shinzo Abe disse: “Também serão tomadas medidas para fornecer comida, água, camas de papelão e outros suprimentos, para melhorar as condições dos abrigos de evacuação e ajudar a realocar os deslocados”.

O governo do Japão diz que provavelmente reunirá um orçamento extra para cobrir o enorme custo dos esforços de recuperação, informou a NHK. Shinzo Abe se reuniu com sua força-tarefa de gerenciamento de desastres nesta terça-feira. “É importante garantir que os municípios atingidos pela tempestade tenham fundos suficientes para reconstruir suas comunidades”, afirmou.

O primeiro-ministro propôs o uso de 4,5 bilhões de dólares do fundo de reserva do orçamento nacional para a recuperação. Ele também indicou que um orçamento suplementar pode ser necessário. A maioria dos funcionários do governo diz que o fundo de reserva não será suficiente para cobrir a devastação generalizada.

Chuvas torrenciais

O Ministério do Interior do Japão afirmou que uma área de aproximadamente 950 hectares inundou na província de Nagano. Trata-se do resultado de chuvas torrenciais provocadas pelo tufão Hagibis que fizeram com que o Rio Chikuma transbordasse.

Por meio de um levantamento conduzido por helicóptero, nesta terça-feira, o governo apurou que a área inundada se estende por cerca de cinco quilômetros de norte a sul ao longo do rio.

Ela inclui zonas residenciais em Hoyasu e uma instalação para trens-bala em Akanuma, ambas na cidade de Nagano.

O ministério mobilizou 23 caminhões com dispositivos para bombear a água, dando prioridade para zonas residenciais e vias comunitárias.

