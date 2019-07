O pai de Neymar tem reunião marcada com a Juventus, diz jornal espanhol

Pelo visto, não é apenas o Barcelona que está atrás de Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain. De acordo com o diário espanhol ‘Mundo Deportivo’, o pai do atacante tem uma reunião marcada com a Juventus.

Segundo a publicação e a emissora italiana Rai Sport, o brasileiro estaria sendo oferecido a grandes clubes da Europa e uma reunião entre Fabio Paratici, diretor esportivo da Juventus, e o pai e empresário de Neymar está marcada. O jornalista italiano Paolo Paganini, da Rai, confirma a reunião.

O ‘Mundo Deportivo’ acrescenta que ainda não há um valor oferecido pelo clube italiano ao craque brasileiro. Embora já tenha contratado De Ligt, Rabiot e Ramsey, a chegada de Neymar não seria prioridade, segundo a publicação espanhola. Entretanto, do ponto de vista econômico, seria bastante interessante o atacante brasileiro jogar ao lado do português Cristiano Ronaldo, principal estrela do time de Turim.

Treino no PSG

Neymar já está treinando junto do resto do elenco do Paris Saint-Germain. Depois de se apresentar uma semana depois do previsto pelo clube e de perder o primeiro amistoso da temporada, o craque brasileiro apareceu sorridente ao lado de outro astro da equipe, o francês Kylian Mbappé.

Nas fotos postadas pelo perfil oficial de seu instituto, o atacante brasileiro aparece brincando com o companheiro de equipe e inclusive da um beijo na cabeça do francês. O jogador retomou os treinos com o clube na segunda e deve viajar com o elenco para a turnê de pré temporada na China. O Paris Saint-Germain ainda espera que o camisa 10 entre em campo no próximo amistoso, contra o Nuremberg.

Depois de se reapresentar ao clube da capital francesa, Neymar se reuniu com o diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, e voltou a deixar claro seu desejo de deixar a equipe treinada por Thomas Tuchel. Em contrapartida, o dirigente deixou claro que a transferência do jogador seria complicada. Nesta quarta-feira, o L’Equipe, da França, noticiou que o Barcelona fez uma proposta que envolvia Philippe Coutinho, Rakitic e mais cerca de 40 milhões de euros (o equivalente a 168,8 milhões de reais, segundo a cotação atual), mas o gigante francês recusou.

