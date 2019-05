O papel da comunicação na sociedade foi o tema do “Tá na Mesa”, com participação da Rede Pampa

A edição de número 1.000 da reunião-almoço “Tá na Mesa”, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), aconteceu nesta quarta-feira(29) e foi marcada pelo encontro de representantes de emissoras de comunicação do Estado para falar sobre o papel da comunicação na formação da sociedade.

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, representando também a AGERT(Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão) , foi um dos convidados e destacou temas como as fake news, o avanço da digitalização das notícias, a comunicação e o poder público e sobre liberdade de imprensa. “O elo de ligação entre o que ocorre no poder público e a sociedade é o que nós (imprensa) temos que levar para esta mesma sociedade. É o direito de informação, com liberdade de imprensa, que a meu ver é a mãe das liberdades”, disse Paulo Sérgio.

A mediação do encontro foi da Presidente da Federasul, Simone Leite. Também participaram do evento a representante do Grupo Bandeirantes, Ciça Kramer, o co-fundador do Grupo Sinos, Mário Gusmão, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, a diretora de jornalismo do Grupo RBS, Marta Gleich, o presidente da Record-RS, Reinaldo Gilli e o chefe de jornalismo do SBT-RS, Danilo Teixeira.

