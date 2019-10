O presidente do River elogia o Flamengo

A goleada por 5 a 0 aplicada pelo Flamengo na semifinal da Libertadores já chegou aos ouvidos dos dirigentes River Plate. Em especial, ao presidente do clube Rodolfo D’Onofrio, que rasgou elogios ao rubro-negro. Antes da final, marcada para o dia 23 de novembro, o mandatário classificou a equipe como um “grande rival”. As informações são do jornal Extra.

“É uma equipe enorme. Um grande rival que teremos e, pela maneira como os dos times jogam, será uma final muito agradável, além de que os dois certamente tomarão precauções lógicas, como sempre, nas partidas decisivas”, falou o presidente, em entrevista a “La Red”.

Questionado sobre as principais diferenças entre as equipes, o dirigente do River Plate citou as diferenças econômicas entre os clubes, principalmente em relação às cotas televisivas, onde considerou “abismal”.

“Eles cobram 50 milhões de dólares pela televisão (R$ 202 milhões) pela TV. Nós cobramos três (R$ 12,1 milhões)”, completou.

Decisão seguirá sendo no Chile

A Conmebol confirmou que a final entre Flamengo e River Plate seguirá sendo no Estádio Nacional de Santiago. Ou seja, mesmo com os problemas civis no país, a decisão do torneio permanecerá no Chile.

Desde sexta-feira (18), uma onda de protestos violentos deixou 11 mortos e 1.462 detidos na capital Santiago, motivado pelo aumento nas tarifas do metrô.

Na última segunda-feira, o governo do Chile decretou toque de recolher na região metropolitana de Santiago a partir das 20h (horário local). A Conmebol, no entanto, acredita que os que a situação será controlada até a decisão.

Treinador do time argentino

Marcello Gallardo sabe o que é decidir uma Copa Libertadores. Nos últimos cinco anos, venceu duas competições e está na terceira final, desta vez contra o Flamengo comandado por Jorge Jesus. A partida será no dia 23 de novembro, no Estádio Nacional, no Chile. Mas o treinador do time argentino não esconde as qualidades do Rubro-Negro e elogiou o rival.

“Vamos enfrentar um time muito forte, que vem em uma crescente e hoje está em seu ponto mais alto de rendimento. Nós vamos enfrentar um time muito poderoso, com ótimos jogadores e com um técnico que chegou este ano e converteu a equipe no que ela é hoje”, disse na coletiva de imprensa.

Gallardo vê o Flamengo no ápice de rendimento neste momento, e credita os méritos ao técnico Jorge Jesus. O argentino afirmou que a experiência do português é importante e que a final é justa.

“É um técnico que chegou este ano, pegou as rédeas e transformou esse time no que é hoje. Ele tem muita experiência, já esteve em outras finais e, bem, enfrentaremos um rival de muita hierarquia”, disse o treinador argentino.

“Chegaram à final duas equipes que tiveram méritos para isso. Os dois times chegaram a um bom nível de rendimento. Creio que é uma final merecida”, analisou o técnico do River.