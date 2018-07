O primeiro Grenal das finais do Gauchão Sub-20 deste ano terminou empatado em 2 a 2

Jogando no centro colorado de treinamentos em Alvorada na tarde deste domingo, os times Sub-20 de Grêmio e Inter empataram em 2 a 2, no primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2018. Os dois gols do Saci foram marcados por José Aldo, enquanto Luis Henrique e Jean Pyerre anotaram para o Tricolor.

Com esse resultado, o Inter precisa de uma vitória simples ou de um empate com gols a partir de 3 a 3 para conquistar o título da competição. Já um novo placar de 2 a 2 levará a decisão para a série de cobranças de pênaltis. O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, às 15h, no centro gremista de treinamentos em Eldorado do Sul.

Escalações

O Inter do técnico Ricardo Grosso foi a campo com a seguinte gurizada: Lucas, Heitor, Bruno Fuchs, Roberto, Cazzetta (Leocovick), Edson Carvalho (Riuller), Juliano Fabro (Cesinha), José Aldo (Leandro Cordova), Bruno José (Lucas Sebastian), Pedro Lucas (Jadson) e Netto.

Já o Grêmio, sob o comando de Thiago Gomes, escalou os garotos Phelipe Megiolaro, Felipe, Ruan, Ericson, Baiano, Lucas Araújo, Victor Bobsin, Darlan Mendes, Jean Pyerre (Frizzo), Tetê (Patrick) e Luis Henrique (Emanuel).

O jogo

A primeira etapa foi marcada por bastante equilíbrio, com leve superioridade tricolor. O Inter tentava propor o jogo e tinha mais posse de bola, enquanto o Grêmio se defendia e buscava sair nos contra-ataques. Em uma dessas saídas, aos 12 minutos, Tetê invadiu a área e foi derrubado por Cazzetta. Luis Henrique cobrou o pênalti e converteu.

Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a ter maior controle do jogo e trocar passes. Assim chegava bem até a intermediária, faltando porém um melhor acabamento no passe para construir novas oportunidades.

Para o Colorado, o jeito foi buscar o empate, que sairia a partir de uma jogada que se desenvolveu quando o relógio do árbitro marcava 30 minutos. Netto cruzou e o zagueiro Ruan cortou com o braço. Outro pênalti. José Aldo cobrou e empatou para o Saci.

O cenário do etapa complementar foi praticamente o mesmo, com o Grêmio voltando melhor e gradativamente apertando a saída de bola do adversário, fazendo a roubada na intermediária por mais de uma vez para criar boas chances.

Com o desenrolar da confronto, no entanto, o Saci foi ficando mais com a bola e o Mosqueteiro apostando nos contra-golpes. Aos 12 minutos, Jean Pyerre escapou em velocidade, chutou colocado para colocar os visitantes em vantagem mais uma vez.

Novamente em busca do empate, aos 34 minutos, José Aldo tabelou com Cesinha e foi derrubado por Ruan na área. Mais um pênalti, o terceiro da partida. Como já tinha amarelo, Ruan foi expulso. Após uma pausa de três minutos, José Aldo cobrou a penalidade e estufou a rede adversária pela segunda vez, igualando o placar.

Nos últimos minutos, o Inter foi para cima em busca da virada no escore. O Grêmio no entanto, conseguiu suportar a pressão colorada até o apito final.

