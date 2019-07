O Rio Grande do Sul deve ter um fim de semana com tempo firme e baixas temperaturas

Após uma semana marcada por chuva, uma nova massa de ar polar ingressou no Rio Grande do Sul entre a noite dessa sexta-feira e as primeiras horas deste fim de semana. Isso favorecerá o retorno do tempo firme na maior parte do Estado.

Os termômetros, entretanto, devem registrar baixas temperaturas. A previsão consta no mais recente boletim meteorológico divulgado pelo governo gaúcho, por meio da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura).

O longo deste sábado, a sensação será de frio, mesmo com sol. As máximas não devem passa de 17°C, à tarde, em alguns pontos do território. Já o domingo começará com sol e mínimas na faixa entre 5°C e 10°C. Para o turno da tarde, a previsão é de máximas entre 14°C e 18°C.

Já a segunda-feira deve trazer nova mudança no tempo, com o fim da pequena trégua na chuva. A semana começa com a chegada de novas áreas de instabilidade e as precipitações entram pela região Oeste para depois se espalharem por todo o Estado ao longo do dia, com mais intensidade na região Sul.

Situação de alerta

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul chama a atenção para a alta dos níveis dos rios Quaraí, Ibirapuitã e Vacacaí, que correm o risco de transbordar. Em São Gabriel, o órgão estadual já trabalha na retirada de famílias das áreas de risco, em função da cheia do Vacacaí.

Também estão em elevação os rios Jacuí, Sinos, Gravataí, Camaquã, Santa Maria, Ibicuí, Ijuí, Jaguarão e Piratini. E apesar da trégua da chuva no fim de semana, os volumes previstos a partir da segunda-feira devem agravar a condição de cheia nas regiões já afetadas.

A situação hidrológica é de alerta para as bacias dos rios Quaraí, Ibicuí, Santa Maria, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí, Gravataí, Camaquã e Mirim-São Gonçalo. Já para o Guaíba, Sinos, Pardo e Ijuí, o status é de atenção.

(Marcello Campos)

