O Sisu abre inscrições nesta terça, com mais de 59 mil vagas no segundo semestre

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) iniciam nesta terça-feira (4), com os maiores números de vagas e cursos ofertados e de instituições participantes para o período na década. São 59.028 vagas, 1.731 cursos e 76 instituições participantes em todo o País. O prazo segue até as 23h59min da próxima sexta-feira (7). Os interessados devem acessar o site do Sisu. As informações são do MEC (Ministério da Educação).

Segundo Arnaldo Lima, secretário de educação superior do MEC, as universidades possuem autonomia completa em relação à oferta de vagas. “São eles que planejam a escolha de cursos e quantidade de vagas disponíveis, à luz de uma previsibilidade que a gente sempre tenta deixar no orçamento”, afirmou. “Estamos no pico histórico com a maior quantidade de vagas ofertadas”, ressaltou.

Para concorrer às vagas públicas, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 e obtido nota acima de zero na redação.

Em relação ao mesmo período do ano passado, houve crescimento de 11,8% no número de instituições participantes – na edição de 2018 eram 68. Nesta edição, 64 cursos a mais estão disponíveis aos candidatos, o que representa um aumento de 3,8% na comparação com o processo seletivo de 2018, quando havia 1.667.

Cursos com mais opções

Em todo o país, Administração, Pedagogia e Ciências Biológicas são cursos com mais opções, com 1.996, 1.989 e 1.748 vagas, respectivamente. A quantidade de vagas aos estudantes também subiu, alcançando 3%. No Sisu do segundo semestre de 2018 foram disponibilizadas 57.271 vagas.

Os Estados com mais vagas são Rio de Janeiro (12.937), Minas Gerais (8.479), Bahia (6.745) e Paraíba (5.990). A instituição com maior oportunidade é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que oferece 4.388 vagas.

O resultado da chamada regular sai no dia 10 de junho. As matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 de junho. O prazo para manifestar interesse na lista de espera é de 11 a 17 de junho. A convocação ocorre após o dia 19.

Nota de corte

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados.

As notas de corte para cada curso são baseadas no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. O cálculo é usado apenas com uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição e não garante a seleção para a vaga ofertada.

O candidato do Sisu pode solicitar até duas opções de vaga, especificando, em ordem de preferência, as suas opções em instituição de educação superior participante, com local de oferta, curso e turno, e a modalidade de concorrência.

