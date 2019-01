O Spotify vai permitir que usuários bloqueiem os artistas que não querem ouvir

Já não aguenta mais ouvir aquele cantor que você odeia, mas o algoritmo insiste em te sugerir? Em breve, seus problemas vão acabar: o Spotify está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta para silenciar artistas que o usuário não quer ouvir. Quando acionada, a opção não permite que músicas de determinado artista toquem em playlists, apareçam na biblioteca ou até mesmo em estações de rádio no Spotify.

Segundo o site americano The Verge, o aplicativo de streaming de música já está testando a função “não toque esse artista” para usuários de celulares iOS desde a última atualização do aplicativo. Até o momento não se sabe quando o Spotify vai disponibilizar a ferramenta de forma mais ampla, para todos os sistemas operacionais.

De acordo com a publicação, o Spotify já havia ensaiado lançar a função em 2017, mas voltou atrás na funcionalidade. No entanto, há agora um fator novo: a pressão para que o serviço bloqueie as músicas do cantor R. Kelly, acusado de ser protagonista de uma série de casos de violência e abusos sexual. O protesto #MuteRKelly conseguiu, entre outras coisas, fazer com que a RCA Records tirasse o cantor de seu selo.

Player para carro

O Spotify mostrou, no começo do ano passado, o que seria um tocador de músicas próprio e que deve ser utilizado no carro. Depois de algum tempo sumido, o produto parece estar quase que pronto para chegar ao mercado internacional, mas isso só deve acontecer no final de 2019.

A nova informação de data de lançamento vem de algumas fontes que comentaram ao jornal americano Financial Times. De acordo com com elas, o lançamento do acessório está marcado para o final deste ano e o preço deve ficar por volta de US$ 100, que dá algo perto de R$ 380.

A ideia é de um pequeno reprodutor de músicas que envia as canções da sua conta no Spotify para o sistema de som do carro, com ajuda da conexão bluetooth. O objetivo é de tornar carros antigos mais inteligentes e com acesso ao serviço de streaming, enquanto que veículos mais recentes ganham a possibilidade de conexão com a nuvem sem a necessidade de acessórios mais caros. Lembra algo como a função do Chromecast nas TVs.

O controle de reprodução da música deve ser feito por voz e com alguns controles físicos, mas não está claro se ele virá com alguma forma de conexão via redes móveis, ou se faz isso com ajuda do smartphone.

Partindo do ponto de que muitos carros já contam com conexão bluetooth e muitos aparelhos de som, até dos mais baratos, também oferecem este tipo de entrada de áudio, é difícil entender a utilidade de um hardware apenas para um serviço de streaming. Com o smartphone pareado, você pode colocar qualquer um que esteja em um app e controlar tudo por voz, com o Google Assistente que está presente em praticamente todo aparelho Android dos últimos anos.

