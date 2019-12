Política O vice-presidente Hamilton Mourão se confunde e publica foto com ex-governador do Piauí ao fazer homenagem póstuma a deputado

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Vice-presidente (E) publicou foto ao lado de Freitas Neto (PSDB), em vez de Fernando Monteiro (PRTB) Foto: Reprodução/Twitter Vice-presidente publicou foto ao lado de Freitas Neto (PSDB), em vez de Fernando Monteiro (PRTB). — Foto: Reprodução/Twitter Foto: Reprodução/Twitter

O vice-presidente da república, general Hamilton Mourão (PRTB), se confundiu ao publicar uma homenagem em seu perfil no Twitter ao deputado federal do Piauí, Fernando Monteiro (PRTB), 68 anos, que faleceu nesta quinta-feira (26). Mourão acabou publicando uma foto com o ex-governador Freitas Neto (PSDB), que atualmente é presidente do conselho deliberativo do Sebrae, no Piauí.

A publicação foi feita por volta de meio-dia e rapidamente os internautas perceberam o erro e responderam ao vice-presidente, alertando sobre o equívoco. Na foto publicada inicialmente e apagada minutos depois, Mourão aparece ao lado de Freitas Neto.

“Rapaz!!! A página do Vice Presidente acabou de cometer um erro terrível!!!! Postou uma nota de pesar para a morte do Dep. piauiense Fernando Monteiro mas colocou uma foto do Ex- Governador e quase tudo no estado Freitas Neto… Apague isso, General!!!! Que gafe!”, disse um dos internautas.

Em seguida, com o mesmo texto, o perfil de Mourão publicou uma foto em que Fernando Monteiro aparece sozinho. Fernando Monteiro era líder do partido do vice-presidente no Piauí.

“Nesse momento de dor da esposa, filhos e amigos com o passamento de Fernando Monteiro, lamento a perda do líder de meu partido, o PRTB, no Piauí, um cidadão a serviço de seu estado como Deputado, Vereador e Secretário de governo.” A assessoria de Hamilton Mourão informou que não irá se pronunciar sobre o ocorrido.

Fernando Monteiro

Fernando Monteiro faleceu na manhã desta quinta-feira, vítima de câncer hepático. O parlamentar estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, há cerca de três meses.

Economista, elegeu-se vereador de Teresina, exercendo o mandato de 1983 a 1988 e a partir de 1986, elegeu-se deputado estadual. Fernando era presidente do PRTB no Piauí e presidente da escola de samba Ziriguidum.

Freitas Neto

Freitas Neto é economista, já foi deputado estadual, presidente da Alepi (Assembleia Legislativa), governador do Piauí, prefeito de Teresina e senador da república. Atualmente, é presidente do conselho deliberativo do Sebrae no Estado.

