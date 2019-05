O WhatsApp, o Messenger e o TikTok são os aplicativos mais baixados de 2019

O WhatsApp lidera a lista de aplicativos mais baixados para iOS (iPhone) e Android nos primeiros três meses de 2019. O app, que atingiu o número de 1,5 bilhão de usuários em 2018, teve mais 223 milhões de novas instalações no trimestre. Logo atrás vem o Messenger, mensageiro do Facebook, com 209 milhões de instalações. Ele é seguido pelo TikTok, que também está no topo da lista de aplicativos mais baixados na App Store. A lista dos dez aplicativos mais baixados, de acordo com o SensoTower, se manteve igual ao último trimestre de 2018.

O top cinco de apps também permaneceu inalterado, com Facebook e Instagram em quarto e quinto, respectivamente. O editor de vídeos Biugo e o PicsArt entraram para o top vinte mais baixados pela primeira vez. SensoTower indica que usuários da Índia contribuíram para alavancar os novos downloads de ambos apps.

O TikTok é o aplicativo mais baixado na App Store pelo quinto trimestre consecutivo, e também ocupa o primeiro lugar de downloads na loja da Apple no primeiro trimestre deste ano. O app chinês TikTok se fundiu no ano passado com o Musical.ly, aplicativo famoso no ocidente por vídeos curtos, e a aplicação se popularizou hoje em dia com dublagens de conversas, trechos de humor que são visualizados pelo usuários em um formato de rede social.

Na Google Play Store, o WhatsApp conquistou o primeiro lugar de apps mais baixados com 199 milhões de downloads. Seguido do mensageiro estão, consecutivamente, Messenger, TikTok, Facebook e Instagram. Pela segunda vez, o TikTok está na terceira posição. O destaque entre os vinte mais baixados no ranking vai para o YouTube Kids, que teve 29 milhões de downloads na Play Store — um crescimento de 291% em relação ao trimestre passado.

Veja abaixo a lista dos aplicativos mais baixados no primeiro trimestre de 2019:

Lista geral: 1º WhatsApp, 2º Messenger, 3º TikTok, 4º Facebook, 5º Instagram, 6º SHAREit, 7º YouTube,8º LIKE Video, 9º Netflix, 10º Snapchat. App Store 1) TikTok 2) YouTube 3) Instagram 4) WhatsApp 5) Messenger 6) Facebook 7) Netflix 8) Google Maps 9) Study the Great Nation 10) Gmail Google Play Store 1) WhatsApp 2) Messenger 3) TikTok 4) Facebook 5) Instagram 6) SHAREit 7) LIKE Video 8) UC Browser 9) Biugo 10) Hotstar

