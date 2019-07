O zagueiro gremista Kannemann recebeu uma sondagem do futebol inglês

O zagueiro do Grêmio Kannemann está no alvo do futebol inglês. O Wolverhampton fez uma sondagem ao empresário do zagueiro. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o Grêmio ainda não recebeu oferta oficial.

A abertura da janela de transferências para exterior ocorreu na segunda-feira (1º).

O argentino, que tem contrato com o Tricolor até 2022, também esteve no mira do futebol italiano. Em agosto do ano passado, como repercutiu a Rádio Grenal, o Cagliari apresentou duas propostas para o ter zagueiro, em menos de duas semanas.

Em entrevista antes da parada por conta da disputa da Copa América, a direção do Grêmio admitiu que a busca por novo zagueiro, que se concluiu com a chegada de David Braz, estava atrelada a uma possível saída de Kannemann.

O companheiro titular de zaga de Geromel está em processo de recuperação após passar por um procedimento de correção na coluna. Por conta do problema, o gringo ficou de fora da lista de convocados da Seleção Argentina, na disputa da Copa América. A tendência é que nesta semana, volte aos trabalhos com bola.

Gramado

Alvo de críticas por parte das seleções que passaram por Porto Alegre, as condições do gramado da Arena do Grêmio também foram comentadas pelo goleiro Paulo Victor.

“A gente não pode pôr a culpa no tempo. Vemos o Campeonato Inglês, com tempo ruim, pouca iluminação, e os gramados estão sempre em grande qualidade. Não sou agrônomo, mas tem solução.”

Em outro trecho da entrevista, o goleiro voltou ao assunto. “O problema não é de agora, é constante. Mas eu não vou ficar batendo, porque joguei fora do país e a Arena é um dos estádios do país, talvez só empate com o Maracanã que é um palco especial.”

