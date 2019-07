Obras na ponte do Guaíba voltam a afetar trânsito neste domingo

As obras de recapeamento no trecho de 58 metros de içamento da ponte do Guaíba na BR-290 continuam neste domingo (21). Com início na noite de sexta (19), os trabalhos devem se estender até as 6h da manhã de segunda-feira (22). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta para a previsão de trânsito lento na região até a conclusão do serviço. O Catamarã alterou e ampliou os horários de viagens entre Guaíba e Porto Alegre.

No começo da manhã, o trânsito começava a se intensificar sobre a ponte. No sábado (20), as obras já afetaram o trânsito da região. Motoristas que se dirigiam à zona sul do Estado enfrentaram lentidão desde as proximidades da rodoviária da Capital. Já quem se deslocava em direção a capital, encontrava problemas a partir de Eldorado do Sul.

Confira as alternativas para fugir dos congestionamentos:

Saída da Capital: a melhor opção é utilizar a Avenida Farrapos e a BR-116. Outra alternativa é utilizar a Avenida Voluntários da Pátria.

Chegada à Capital: para quem está vindo para Porto Alegre do interior do Estado, a melhor opção é a BR-116, na região do Aeroporto Salgado Filho.

Quem vem do litoral: deve entrar pela Assis Brasil ou utilizar também a BR-116 e a região do aeroporto.

Quem vem da Zona Sul do estado ou região de Guaíba e Eldorado do Sul: não há muitas opções. O Catamarã é o meio de transporte mais viável.

