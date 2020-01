Mundo Oceanos atingem a maior temperatura já registrada

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O aquecimento prejudica a vida marinha Foto: Reprodução O aquecimento prejudica a vida marinha. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um estudo publicado na revista Advances in Atmospheric Sciences revela que 2019 foi o ano com maior temperatura oceânica da história e, também, com o maior aumento anual da década. A temperatura dos oceanos esteve 0,075°C acima da média para o período de 1981 a 2010.

O aumento pode parecer pequeno, mas a quantidade de energia necessária para que ele ocorra equivale à quantidade de energia liberada pela explosão de 3,6 bilhões de bombas nucleares como a lançada sobre Hiroshima em agosto de 1945, segundo Lijing Cheng, um dos autores do estudo e professor associado do IAP (Instituto de Física Atmosférica) da Academia de Ciências Chinesa.

“Esse aquecimento dos oceanos é irrefutável e é mais uma prova do aquecimento global. Não há alternativas razoáveis além das emissões humanas de gases captadores de calor para explicá-lo”, disse Cheng.

De acordo com ele, não há outra explicação possível para o aumento da temperatura oceânica que não a ação humana. O estudo revela que 90% de todo o calor gerado pelos gases de efeito estufa desde 1970 foi parar no oceano, enquanto apenas 4% do calor no mesmo período chegou à atmosfera.

“O preço que pagamos é a redução do oxigênio dissolvido no oceano, a vida marinha prejudicada, o fortalecimento das tempestades e a redução da pesca e das economias relacionadas ao oceano”, explicou.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário