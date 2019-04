Odair comemora resultado em Caxias e destaca comprometimento dos jogadores: “Orgulhoso”

Em entrevista coletiva após a partida de ida pelas semifinais do Gauchão, o técnico Odair Hellmann comemorou a vitória por 2 a 1, sobre o Caxias. Além da vantagem conquistada, o comandante fez questão de destacar a conduta de comprometimento dos jogadores, fazendo menção aos nomes de Camilo e Jonantan Álvez, que não estavam inscritos no inicio do Estadual e foram os autores dos gols no jogo deste domingo.

“É uma vantagem pequena, mas nada está resolvido. Foi um baita resultado. Precisamos valorizar o jogo, valorizar o Caxias pelo campeonato que fez e pelo jogo de hoje. As equipes se enfrentaram com lealdade. Precisamos encarar com muita seriedade o jogo de volta no Beira-Rio e conquistar nosso objetivo de ir para a final”, analisou Odair.

Os nomes de Jonantan Alvez e Camilo, que marcaram os gols da partida, também foram pautas na coletiva. Os atletas que ficaram de fora da lista de inscritos no início do Gauchão, tiveram as condutas elogiadas pelo treinador, que se disse orgulhoso pelo comprometimento do elenco:

“Quando falo do grupo, algumas pessoas podem achar que é para ser político. Primeiro, que não tenho nada de político, se tiver que falar na cara de alguém, vou falar, respeitosamente. Quando venho aqui falar aqui no microfone é porque está no meu coração. Falo do grupo porque é sabido que não se ganha campeonato com 10, 12 jogadores. Você ganha com um grupo. Jonatan e Camilo fizeram os gols, não estavam nem inscritos no início do Gauchão. A condução da postura dos jogadores e depois da direção conduzem a esse processo todo. Jogador não pode não jogar. Quando você pode fazer com que ele evolua, é jogando. É grupo, realmente. Quando é fortalecido, o grupo dá resultado. Me sinto orgulhoso do grupo que eu trabalho, fico muito feliz pelo comprometimento destes caras todos os dias em todos os jogos. Está aí mais uma resposta. Não é dá boca para fora, é trabalho, dia a dia, condução de trabalho. Por isso a bola bate e entra a favor”, destacou o técnico colorado.

Com a vitória por 2 a 1, o Colorado chega com vantagem no jogo de volta, no Beira-Rio, no próximo sábado (6). O Caxias teriam que ganhar, ao menos, de 3 a 2, para se classificar à final do Gauchão.

Antes do jogo de volta, o Inter tem confronto no meio de semana pela Libertadores. Na quarta-feira, o colorado recebe o River Plate, às 19h15, no Beira-Rio.

Deixe seu comentário: