Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Treinador assina por uma temporada Foto: (Divulgação/Fluminense F.C.) Foto: (Divulgação/Fluminense F.C.)

O técnico Odair Hellmann será o novo técnico do Fluminense em 2020. O comandante, que comandou o Inter durante 2019, foi anunciado pelo tricolor carioca, nesta quarta-feira. O profissional chega ao clube junto com o auxiliar Maurício Dulac, auxiliar técnico, com contrato de um ano.

No texto de anúncio do novo treinador, o Flu destaca a campanha de Odair com o Inter, onde levou o time gaúcho à terceira colocação no Campeonato Brasileiro de 2018, às quartas de final da Libertadores em 2019, ao vice campeonato da Copa do Brasil de 2019. Além da medalha de ouro conquistada com a Seleção Olímpica, em 2016, como auxiliar técnico.

Com chegada de Odair, Marcão, então no comando do time, passa a ser responsável pela equipe Sub-23 e manterá suas funções no Departamento de Futebol Profissional como auxiliar técnico.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

