Odair Hellmann não é mais o técnico do Internacional

Odair Hellmann não é mais técnico do Inter. O treinador não resistiu ao quarto jogo consecutivo sem vitória e foi demitido na tarde desta quinta-feira (10), no dia seguinte à derrota por 1 a 0 para o CSA, no Rei Pelé, pelo Campeonato Brasileiro. O vice de futebol Roberto Melo permanece no cargo. Agora, a direção busca um treinador para o confronto contra o Santos, neste domingo (13), no Beira-Rio.

Após 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Internacional está na sexta colocação, com 38 pontos. A última vitória no torneio aconteceu dia 22 de setembro, quando bateu a Chapecoense.

A demissão foi confirmada após uma reunião pelo Conselho de Gestão de clube. Mas já vinha sendo tratada desde quarta-feira (9), em Maceió. A delegação colorada desembarcou em Porto Alegre perto das 10h desta quinta-feira. Logo depois, Melo se encontrou com o presidente Marcelo Medeiros por volta das 12h, no CT Parque Gigante.

O grupo de jogadores chegou a pedir a permanência do treinador. Em vão. Com a rescisão, o Inter terá de pagar 50% dos salários do treinador até o final do seu contrato, no final de 2019. Odair passou a ter o trabalho questionado desde a perda do título da Copa do Brasil, para o Athletico Paranaense, o que se intensificou com a queda de rendimento recente e o afastamento do G-4 – há uma preocupação com a perda da vaga para a Libertadores do próximo ano.

Então auxiliar da comissão técnica permanente, Odair foi efetivado como treinador no final de 2017, após o término da Série B. O então auxiliar tinha sido designado pela direção para encerrar a competição nos três jogos derradeiros e confirmar o acesso, com o vice, após a perda do título para o América-MG.

Neste quase um ano e 11 meses (684 dias no total), o técnico comandou o Colorado em 116 jogos, com 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, o que dá um aproveitamento de 60,34%. Não conseguiu um título sequer. Foi vice do Gauchão e Copa do Brasil este ano, sem conseguir vencer um Grenal na temporada.

Apesar da falta de resultados expressivos, Odair foi o treinador do Inter mais longevo nas últimas décadas – ficou um ano, 10 meses e 15 dias no cargo. Superou nomes históricos no Beira-Rio, como Abel Braga, Muricy Ramalho e Tite e bateu um recorde que perdurava há mais de 40 anos. Só ficou menos tempo que Rubens Minelli, líder do Inter bicampeão do Brasileirão em 1975 e 76. O treinador esteve no Beira-Rio entre 74 e 76.

Nota

O Internacional divulgou nota oficial na tarde desta quinta-feira oficializando a saída de Odair Hellmann e informando que, nesta sexta-feira (11), o treino será comandado por Ricardo Colbachini, técnico do Inter B.

“O Sport Club Internacional comunica que Odair Hellmann deixa o comando técnico do time. Sai também o auxiliar técnico Maurício Dulac. Ex-atleta do Clube, Odair assumiu como interino em novembro de 2017 e foi efetivado como treinador após o acesso para a Série A.

Foram 23 meses e 116 jogos no cargo, sendo o mais longevo desde os anos 70. O Clube agradece a todos pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de suas carreiras.

Ricardo Colbachini, técnico do Inter B, vai comandar o treino de sexta-feira (11).”

