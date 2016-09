Oi realiza evento interno na Serra Gaúcha com foco total no cliente

A Oi realizou nesta semana seu evento semestral de resultados do mercado Varejo de toda Regional Sul na Serra Gaúcha. Mais de 150 colaboradores estiveram reunidos em workshops, discutindo os resultados e próximos passos até o final do ano e comemorando as conquistas no Hotel Samuara, em Caxias do Sul. O diretor de Varejo da Oi na Região Sul, Giovani da Silva ressaltou que “o desempenho alcançado na região Sul reforça o posicionamento da companhia de oferecer planos que atendam às preferências dos clientes. O plano pré-pago Oi Livre já conquistou mais de 735 mil clientes somente no Rio Grande do Sul desde o seu lançamento em novembro do ano passado (49% dos clientes da Região Sul)”.

O plano pre-pago Oi Livre mudou o modelo de cobrança do serviço de telefonia móvel praticado no país, desafiando a lógica em que os consumidores adquirem chips de diferentes operadoras ou até mesmo restringem sua comunicação para evitar o pagamento de tarifas muito elevadas para ligações para outras operadoras e DDDs. O Oi Livre também oferece alta franquia de dados sem qualquer restrição de uso para o cliente usar como quiser.

A Oi continua focada em oferecer uma melhor experiência aos clientes. A companhia investiu mais de R$ 145 milhões no primeiro semestre de 2016 no estado. O investimento é 18% superior ao de 2015 no mesmo período. A Oi conta com aproximadamente 5 milhões de clientes, sendo 2,6 milhões na telefonia móvel, 1,5 milhão na telefonia fixa, 500 mil em banda larga fixa e 100 mil em TV por assinatura no Rio Grande do Sul.

