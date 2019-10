Oktoberfest com bênção da Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre

Outubro remete à festa do chope, conhecida como Oktoberfest, que tem origem no ano de 1810 em Munique para celebrar o casamento de um rei bávaro. Em Porto Alegre os festejos também serão comemorados neste sábado (26), a partir das 20h, nos salões do Santuário de Navegantes.

Além da diversão, os presentes certamente receberão as bênçãos da Santa, que é a protetora das obras sociais da Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, mantenedora do Abrigo Monsenhor Felipe Diel.

Para quem gosta das comemorações e de um chope bem gelado, associado ao cardápio típico alemão, como carne suína, linguiça colonial, cuca artesanal, batata a vapor, chucrute e saladas, é uma oportunidade para se divertir e contribuir com os mais necessitados.

Toda a verba arrecadada no evento reverterá para o Abrigo que no momento está reformando os banheiros e telhado para receber com maior conforto os cerca de 200 pessoas em situação de rua, que pernoitam por lá.

Para concluir essas obras faltam ainda R$ 28 mil, valor que a Irmandade espera contabilizar com a festa. Os salões ficam na Praça Navegantes, 12, bem ao lado da Igreja. Informações e ingressos: (51) 3342.2882