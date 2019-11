Óleo que vazou nas praias do Nordeste pode chegar ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro

O Inpe (Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais), com sede em São José dos Campos (SP), informou que o óleo que atinge o litoral do Nordeste pode chegar aos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O órgão foi acionado pelo comitê de crise do governo federal e atua para detectar a movimentação do produto e indicar locais com óleo no mar.

De acordo com o oceanógrafo Ronald Souza, que lidera o grupo de pesquisas, a hipótese é de que haja muito mais óleo em oceano aberto e há possibilidade desse material avançar pela costa brasileira. Um relatório foi entregue pelo grupo de estudo à Marinha na tarde de sexta-feira (01).

“A hipótese do Inpe é de que há óleo em oceano aberto e que pode chegar até a costa de outros Estados do País, incluindo o Sudeste”, disse Souza em entrevista coletiva.