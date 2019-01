Oleoduto explode e deixa dezenas mortos e feridos no México

Um oleoduto da Pemex (empresa estatal Petróleos Mexicanos) explodiu na sexta-feira (18), no estado central de Hidalgo, no México, deixando 66 mortos e 70 feridos, informou o governador de Hidalgo, Omar Fayad. Anteriormente, o governo local havia divulgado um saldo preliminar dando conta havia 29 mortos e 61 feridos. Entre as vítimas, há dois adolescentes de 15 anos e uma criança de 2 anos.

O acidente ocorreu no final da tarde, no município de Tlahuelilpan, quando dezenas de pessoas aproveitavam o vazamento no local para transportar o combustível em baldes e vasilhas. “Nos comunicaram este trágico acidente, onde há muitas pessoas queimadas, que estavam no local tentando coletar combustível que escapou por um vazamento”, explicou o governador Omar Fayad, em entrevista aos canais de televisão “Milenio” e “Foro TV”.

Muitos dos feridos sofreram queimaduras graves e existe o temor que haja mais corpos carbonizados nas cercanias do duto, onde centenas de pessoas se amontoaram para pegar o combustível que jorrava do vazamento ocorrido no local.

O prefeito do município, Juan Pedro Cruz, disse aos jornalistas locais que o vazamento teve início às 17h (horário local, 23h de Brasília), quando chegaram militares do Exército, que isolaram a área, mas não conseguiram controlar as cerca de 200 pessoas que invadiram o local e pegaram o combustível.

Ele disse que os militares pediram aos moradores que deixassem a área, mas eles não prestaram atenção e a tragédia aconteceu. “Lamento muito a grave situação em Tlahuelilpan devido à explosão de um oleoduto. Estou em Aguascalientes e, desde que o diretor da Pemex e o Secretário de Defesa me informaram, dei instruções para controlar o incêndio e atender as vítimas”, escreveu o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, em mensagem no Twitter.

O incêndio foi controlado pouco antes da 0h (hora local), o que permitirá a remoção dos corpos carbonizados e confirmação do número total de mortos e feridos, informou o secretário de Segurança Pública, Alfonso Durazo.

Quando explodiu, o combustível criou uma espécie de barreira de fogo onde estava concentrada a grande parte das pessoas. É nesta área, onde as autoridades acreditam que pode haver mais mortos, já que era o local onde havia mais combustível.

A Pemex, através de um comunicado, afirmou que funcionários especializados, em coordenação com autoridades de todos os níveis, cuidavam do incêndio, para aonde seguiu o titular da Secretaria de Segurança e Proteção do Cidadão, Alfonso Durazo.

O acidente ocorreu em um momento em que vários Estados mexicanos seguem com problemas de escassez de combustível, duas semanas após o início da crise, devido à persistente sabotagem de dutos da Pemex, que impede um restabelecimento total do fornecimento e que levou o governo a reforçar a segurança na região. No Estado mexicano de Queretaro, explodiu outro duto da Pemex no município de San Juan del Río, na sexta-feira, mas não havia informações de mortos ou feridos.

Deixe seu comentário: