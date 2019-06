Onde está o Inter? Confira tudo sobre a preparação do Colorado para a retomada das competições

O time do Internacional viajou para intensificar os treinamentos nesse período de pausa da Copa América. O destino foi o interior de São Paulo: Atibaia. O município fica há aproximadamente 66 km da capital paulista e é conhecido pela tranquilidade. A equipe colorada desembarcou na noite deste sábado (22), e já fez os primeiros trabalhos neste domingo (23). A Rede Pampa acompanhará todos os detalhes da atuação do Inter durante a viagem.

Ao longo do treino desta manhã, Rodrigo Dourado trabalhou normalmente. Aparentemente, o capitão da equipe de Odair Hellmann já está recuperado da lesão no joelho. Porém, Moledo, que ficou sem jogar as últimas partidas devido a lesão, apenas correu ao redor do campo.

Moledo fica apenas nos trabalhos em torno do campo. (Rádio Grenal)

Após o treinamento, a equipe seguiu reunida para trabalho complementar com a comissão técnica e preparação física. Jonathan Alves e Bruno Fux não viajaram. A provável sequência de trabalhos nesta semana será alternada entre dois turno e um turno. Além disso, o Internacional fará dois jogos treinos no interior paulista. O primeiro acontecerá na sexta-feira (28), contra o Pouso Alegre; e o segundo, contra o Atibaia, no sábado (29), data em que o time gaúcho retorna para Porto Alegre.

Um dos destaques da chegada colorada a SP foi a substituição de Iago, vendido para o Augsburg, da Alemanha. Para o lugar do atleta, os laterais esquerdos Erick e Leonardo Borges, ambos de 18 anos, estão reunidos com o time principal para serem avaliados. Além deles, o zagueiro Pedro Henrique, da mesma idade, também está em análise para a posição.

O próximo confronto do Internacional será fora de casa, no dia 10 de julho, às 21h30, contra o Palmeiras, pelas quarta de final da Copa do Brasil.

