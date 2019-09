ONG Centro Social da Rua vai promover desfile de moda com moradores de rua

A ONG Centro Social da Rua vai realizar um desfile de moda com moradores de rua. As peças de roupas foram desenvolvidas pelos ganhadores do 5º Concurso ABEPEM de Modelagem e foram desenvolvidas especialmente para a ONG. O evento vai acontecer no próximo domingo (29), às 15h, na Escola Porto Alegre – EPA (Rua Washington Luiz, número 203). A ONG tem como objetivo realizar ações voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade na capital gaúcha.

Em 2019, o tema do concurso foi A Modelagem do Vestuário Para Pessoas que Carregam o Mundo Nas Costas. Ao todo, participaram 12 grupos de alunos de Moda, no qual três duplas se classificaram para a final. Em primeiro lugar ficou o grupo do Paraná, que desenvolveu o modelo A Casa do Corpo, que trouxe a proposta da roupa que vira saco de dormir. Na segunda posição ficou a dupla do Piauí, com o modelo Fashion Comfort, no qual o vestuário traz versatilidade e conforto. Já em terceiro lugar, ficou a equipe de Minas Gerais com o Traje Utilitário Urbano, com roupas que viram mochila e porta documentos impermeável.

As peças finalistas foram doadas para o Centro Social da Rua, e os vencedores vão fazer mais 25 peças para doar à Organização. Segundo a coordenadora geral do Centro Social da Rua, Letícia Gonçalo de Morais, essa proposta desenvolvida foi uma grande chance de mostrar para a sociedade a necessidade que os moradores de rua enfrentam.

“Foi um grande prazer fazer parte do corpo de jurados e ser a ONG beneficiada com as peças vencedoras. Todas as criações foram feitas seguindo as necessidades dessas pessoas. Fomos ouvidos pela comissão organizadora para que o edital do concurso contasse com as necessidades que percebemos diariamente convivendo com moradores de rua”, comentou Letícia.

Além disso, a coordenadora falou sobre os planos para o futuro. “O nosso objetivo agora é fazer o curso Sou Costureiro, que irá ensinar um trabalho para que eles possam tirar seu sustento de maneira digna”, finalizou.

