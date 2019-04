Onyx Lorenzoni estará presente no 32º Fórum da Liberdade

O Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), contará com uma palestra especial do atual ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Além da participação de um dos principais líderes do governo Bolsonaro, está confirmada a presença do empresário Carlos Jereissati Filho, CEO do Grupo Iguatemi. O evento acontece nos dias 8 e 9 de abril, no Centro de Eventos da PUCRS, e debaterá o tema “Brasil: aberto para reformas?”. As inscrições estão disponíveis pelo site www.forumdaliberdade.com.br.

Onyx iniciou sua carreira política no Partido Liberal, no qual se elegeu Deputado Estadual no Rio Grande do Sul. Atualmente, preside o Democratas no Rio Grande do Sul e acredita que o governo deve interferir o mínimo possível na vida das pessoas e se ocupar daquilo que somente ele deve fazer: dar estrutura para o país crescer e garantir segurança às pessoas. Jereissati atua como presidente da Iguatemi Empresa de Shopping Centers. Além disto, é membro do Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. e foi presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers e, em 2007, foi eleito como “Young Global Leader, pelo World Economic Forum.

Deixe seu comentário: