Onze bairros são afetados por falta de água em Porto Alegre; veja lista

Onze bairros de Porto Alegre estão sem água desde a manhã desta terça-feira (24) devido uma obra na Estação de Bombeamento de Água Tratada Cristiano Fischer. As informações são do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

O serviço foi feito no início deste ano, mas precisou de uma manutenção para aprimorar o abastecimento na região da Lomba do Pinheiro. A atividade está causando bloqueio parcial na rua Professor Cristiano Fischer, perto da avenida Ipiranga. A previsão é de que a água volte à noite ou, no máximo, até a madrugada desta quarta-feira (25) para pontos mais altos.

Confira se seu bairro faz parte dos onze bairros afetados: Partenon (parte); Lomba do Pinheiro (parte); Jardim Sabará; Jardim Carvalho; Vila João Pessoa; Bom Jesus (parte); Aparício Borges; Vila São José; Cascata (parte); Agronomia e Ceitec.

