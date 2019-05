Onze brasileiros são presos com armas no Paraguai e polícia suspeita de envolvimento em chacina

Uma operação da Polícia Nacional do Paraguai prendeu, na manhã desta quinta-feira (30), 13 pessoas, sendo 11 brasileiros e 2 paraguaios em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia (MS). Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e na execução de pessoas na região. As informações são do portal de notícias G1.

Fronteira

De acordo com a polícia paraguaia, também há suspeita de que o grupo estaria envolvido na chacina do último dia 22, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande. Seis adultos, entre eles um brasileiro, foram mortos e um bebê ficou ferido.

Armas

De acordo com o comissário Rafael González, chefe de investigações no distrito de Amambay, na casa em que os homens foram presos os policiais encontraram duas espingardas calibre 12, uma granada de mão, 5 rádios para comunicação, vários cartuchos de diferentes calibres e 3 carros.

“A suspeita é que eles estariam envolvidos na morte das seis pessoas do último dia 19 e também na disputa pelo controle do tráfico de drogas na região”, explica o comissário ao G1.

Segundo o comissário, a operação da polícia nacional do Paraguai começou após colher informações sobre a chacina que aconteceu em Pedro Juan Caballero.

“Esse grupo preso é de pistoleiros e eles eram contratados por grupos que queriam matar outras pessoas na região”, explica.

De acordo com a polícia paraguaia, os presos então e Capitán Bado, mas serão transferidos ainda esta semana para um presídio de Pedro Juan Caballero.

Relembre o caso

Seis adultos foram mortos e um bebê ficou ferido na madrugada do último dia 22 de abril, em Pedro Juan Caballero. A suspeita é de que o caso tenha relação com o tráfico de drogas.

Segundo a polícia paraguaia, a chacina aconteceu por volta da 1h (de MS). Pistoleiros com fuzis chegaram atirando nas vítimas, que estavam na frente de uma casa.

No dia 28, a Polícia Nacional do Paraguai encontrou um veículo queimado e este teria sido usado pelos pistoleiros na execução das seis pessoas.

De acordo com investigadores da Direção de Investigações Criminais de Casos Puníveis, coordenado pelo Comissário Rafael Gonzalez, o veículo, modelo Jeep Compass, usado na chacina na última quarta-feira (22), estava abandonado em um pátio, na rua Juan Pablo II do bairro San Juan.

