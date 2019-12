Rio Grande do Sul Operação Balada Segura inicia blitzes no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Operações serão realizadas nos litorais Norte e Sul Foto: Mariana Tochetto/Detran-RS Balada Segura no litoral (Foto: Mariana Tochetto_DetranRS) Foto: Mariana Tochetto/Detran-RS

A primeira blitz de fiscalização da Operação Balada Segura no litoral gaúcho nesta temporada de verão acontece nesta sexta-feira (20) com o objetivo de coibir o uso de bebidas alcoólicas por motoristas.

Os agentes do Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do RS) ficarão nas praias durante todo o veraneio com blitzes diárias de educação e fiscalização.

A partir de janeiro, operações serão realizadas com frequência nos litorais Norte e Sul e nas praias de água doce.

Em Porto Alegre, a Balada Segura segue normalmente durante o verão com equipes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

