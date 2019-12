Notas Brasil Operação contra fraudes em combustíveis no Rio prende cinco

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Cinco pessoas foram presas nesta segunda-feira (9) no Rio de Janeiro durante uma operação que apura a prática de crimes ligados à fraude eletrônica em bombas de combustíveis em diversos postos de combustíveis do estado. Elas são suspeitas de envolvimento no crime. Além dos cinco mandados de prisão, a Operação Luz cumpriu nove mandados de busca e apreensão.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário