Operação na Cidade Baixa fiscaliza estabelecimentos comerciais em Porto Alegre

Uma ação conjunta da Prefeitura e da Polícia Militar no bairro Cidade Baixa coibiu som alto em bares, restaurantes, boates e veículos. Intitulada Operação Som Alto, a iniciativa ocorrida no final de semana envolveu Guarda Municipal com a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), 9º Batalhão da Polícia Militar, SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Cinco estabelecimentos foram autuados por funcionamento em desacordo com o alvará, duas pessoas detidas por furto e encaminhadas à delegacia e um veiculo guinchado por estar com o licenciamento vencido e a motorista sem habilitação e documento do veículo.

Segundo o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, essas iniciativas vão ocorrer de forma pontual, unindo as forças de segurança, órgãos da prefeitura e do Estado. “Os porto-alegrenses podem ter certeza que novas ações integradas serão realizadas e vão trazer uma sensação de segurança gigantesca para a cidade”, frisou.